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تقليص مسيرة الشعلة الأولمبية في اليابان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال منظمون إنه تقرر تقليص مسيرة «شعلة التعافي» الخاصة بدورة طوكيو 2020 الصيفية في مناطق اليابان الأكثر تضرراً، جراء كارثة الزلزال وموجات المد العاتية في 2011، بسبب مخاوف انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تبدأ مسيرة «شعلة التعافي» في المناطق التي تضررت كثيراً من كارثة الزلزال وموجات المد الجمعة المقبل، ولمدة ستة أيام قبل بدء المسيرة الرسمية للشعلة الأولمبية في 26 الجاري. وكان من المقرر أن تزور الشعلة مقاطعات مياجي وإيواتي وفوكوشيما، وهي الأكثر تضرراً جراء كارثة الزلزال وموجات المد.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» إن هناك رغبة في أن تكون دورة الألعاب انتصار للعالم على كورونا.

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