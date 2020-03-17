الاتحاد الأوروبي يواجه «كورونا» ميدانياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون بطولة كأس أوروبا 2020 العنوان الرئيسي للاجتماع الطارئ الذي يعقده الاتحاد القاري لكرة القدم (ويفا) اليوم الثلاثاء، لتقرير مصيرها ومصير مسابقتي الأندية دوري الأبطال و«يوروبا ليج»، بعد تعليق منافسات اللعبة قارياً بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وبحلول مساء الجمعة الماضي، باتت البطولات الوطنية الخمس الكبرى في القارة العجوز ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، وإنجلترا، والعديد غيرها، معلقة حتى مطلع أبريل على الأقل، بعد القيود الكبيرة التي فرضها تفشي فيروس «كوفيد 19»، والإجراءات الصارمة المعتمدة للحد من انتشار وباء أودى بحياة أكثر من 6500 شخص حتى صباح أمس الاثنين.

وأرجأ الاتحاد القاري إلى موعد غير محدد، ما تبقى من مباريات إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، وذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة الرديفة «يوروبا ليج».

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ويعقد ويفا اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال بالفيديو لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي الفيروس، بحسب ما أعلن الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يقسم الاجتماع الموسع إلى ثلاثة لقاءات منفصلة، يبدأ أحد صباحاً بين ويفا وممثلي الأندية واللاعبين والبطولات الوطنية، يليه آخر مع الاتحادات الوطنية ال55 الممثلة فيه، وثالث للجنة التنفيذية للاتحاد القاري يتوقع أن يصدر في أعقابه بيان شامل يحدد التوجهات المقبلة.

وسيتم بحث مصير كل البطولات الوطنية والمسابقات القارية، إضافة إلى كأس أوروبا 2020 التي من المقرر أن تقام بين 12 يونيو و12 يوليو، وتفرض تحديات إضافية هذا العام؛ لأنها مقررة في 12 مدينة مختلفة على امتداد القارة.

وقال مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية: لا خيار أمام ويفا، يجب تأجيل كأس أوروبا ودوري الأبطال في الوقت عينه، يجب أن يعود الجميع إلى الطاولة عندما تنتهي الأزمة لإعادة جدولة كل شيء.