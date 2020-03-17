شكرا لقرائتكم خبر عن النقبي: تعافينا من «الكبوة» ولن نفرط في لقب الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يمثل عبدالله النقبي، لاعب وسط شباب الأهلي، الجندي المجهول في صفوف الفريق، وهو من نوعية اللاعبين التكتيكيين الذين يخدمون النواحي الخططية للمدربين، ما يجعله رجل المهام الخاصة في كل مباراة يخوضها مع فريقه، كما يعرف عن النقبي جديته، والتزامه بأداء واجباته فوق المستطيل الأخضر، ما يجعل منه ورقة رابحة للجهاز الفني في دعم قدرات الفريق بتنفيذ أداوره بإجادة، سواء في الدفاع، أو الهجوم، ونقل اللعب، علاوة على إجادته الرقابة وقطع الكرات، والحركة والدؤوبة في وسط الميدان.

«الخليج الرياضي» أجرى حواراً مع النقبي، الذي التحق بصفوف «الفرسان» في نهاية مايو/‏ أيار من عام 2018، وتناول الحوار موضوعات عدة تتصل بوضع فريقه الساعي لإحراز لقب دوري الخليج العربي، وأسباب تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، بعد خروجه خالي الوفاض من جميع مسابقات الموسم الحالي، باستثناء بطولة الدوري التي يتصدرها، وبدا النقبي صريحاً للغاية في تحليله لوضع فريقه، شارحاً العوامل التي أدت لهبوط مستوى «الفرسان» رغم الظهور القوي له في بداية الموسم، مؤكداً أن الفريق استعاد عافيته وسيقاتل من أجل الظفر بلقب الدوري، بعد تقلص الفارق بينه وفرق مربع الصدارة، خاصة العين، كما قال رأيه بوضوح في موضوع اللاعب المقيم، الذي أصبح مثار الجدل بين مؤيد، ومعارض، لجهة جدواه، ومردوده على كرة قدم الإمارات، كما تحدث عن موضوعات متفرقة تتصل بالاحتراف الإماراتي، وكرة القدم العربية، والعالمية، ونص الحوار في التالي:

* في البداية، كيف ترى وضع فريقك في المنافسة على لقب الدوري؟

- بالتأكيد المنافسة اشتعلت في المرحلة الحالية بعد تقلص الفارق جداً، ومع وجود منافسين أقوياء لنا في مربع الصدارة، ونحن كلاعبين ندرك تماماً أن التتويج بالدرع لن يكون أمراً يسيراً، حتى عندما كنا متصدرين بفارق 8 نقاط كنت أرى أن هذا لا يعني أننا حسمنا الموقف، أو حتى أصبحنا الأقرب للتتويج، والموقف الآن يفرض علينا كلاعبين بذل قصارى جهودنا من الآن فصاعداً، ليتسنى لنا المحافظة على صدارتنا، ومواصلة مسيرتنا نحو إحراز اللقب، وسنقاتل من أجل التتويج بالدرع، لكن ذلك لن يكون بالأمر السهل أبداً، في ظل ارتفاع حدة المنافسة بدخول 5 فرق على خط المنافسة، وأنا متأكد، وأقولها عن يقين، حسم اللقب سيكون في آخر جولة من الدوري، وهذا يعكس حجم المنافسة التي احتدمت جداً، بدءاً من الجولة 18 الماضية.

* ما أسباب تراجع الفريق والتي وأدت للخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، علاوة على خسارتين في أول جولتين من دوري أبطال آسيا؟

- كل الفرق تتعرض لظروف تؤدي لتذبذب المستوى، فكما يقال لكل جواد كبوة، وقد واجهنا ضغوطاً كثيرة من جراء ضغط المباريات عندما كنا ننافس في 3 بطولات محلية، إضافة لدوري أبطال آسيا، كنا نلعب أحياناً بواقع مباراة كل 3 أيام، وهذا خلق نوعاً من الضغط علينا، كما خسر الفريق جهود عناصر أساسية من أعمدة الفريق بسبب الإصابة لفترات طويلة، وهذا أثر سلبياً في عدم ثبات التشكيلة، وهذا يعد عاملاً مهماً بالنسبة للاستقرار الفني للفريق، فتأثر بالتالي الأداء، لكننا الآن تعافينا من الكبوة التي مررنا بها، ولدينا كلاعبين كل الإصرار على العودة أقوى مما كنا عليه، ولن نفرط في التتويج بدرع الدوري.

* أي الفرق تراها أقوى المنافسين لكم؟

- العين والشارقة، هما أكثر الفرق تهديداً لصدارتنا في الوقت الحالي، فهما يمتلكان عناصر على مستوى عال، ويمكننا القول إن السباق نحو اللقب تحول بالفعل إلى معركة، والفريق صاحب النفس الأطول هو من سيظفر باللقب في نهاية المطاف.

* ما رأيك في مستوى الدوري؟

- الدوري خرج من طور المنافسة التقليدية، ومستواه يتطور، وفي تصاعد مستمر الموسم تلو الآخر، والدليل على ذلك أن أكثر من فريق يشهد تطوراً، مثل الظفرة، وعجمان، على سبيل المثال، ولم تعد المنافسة على التتويج بلقب الدوري تنحصر في فريقين، أو ثلاثة، كما كان في السابق، الآن الوضع اختلف باتساع رقعة المنافسة، وهناك منافسة أيضا لتفادي الهبوط.

* هل ترى أن اللاعب المقيم شكّل إضافة لفرق الدوري وأسهم في رفع مستواه؟

- أقولها بصراحة، ومع كامل احترامي للاعبين المقيدين في خانة اللاعب المقيم بدورينا، بالنسبة إلينا في شباب الأهلي اللاعبون المواطنون هم الأفضل في كل المراكز، وهذا بدا واضحًا هذا الموسم بعد تصعيد العديد من اللاعبين الشباب الذين أثبتوا وجودهم، وشكلوا إضافة كبيرة للفريق، وأرى أن اللاعب المقيم لم يحقق لنا إضافة تصنع الفارق، وتحسم نتائج المباريات، مع التأكيد على أنني بقولي هذا لا أعترض على الفكرة، فهناك مسؤولون عن اللعبة لهم رؤيتهم في هذا الاتجاه، وأنا أقول رأيي فقط، فأنا لاعب كرة قدم، ولست صاحب قرار، ونادي شباب الأهلي من أكبر الأندية الداعمة للمنتخبات الوطنية بالعناصر المتميزة على مستوى كل الخطوط، وربما تكون فرق أخرى استفادت من اللاعب المقيم، ولا ننسى أن لدينا عناصر شابة صعدت من فريق الشباب وحققت إضافة يلمسها الجميع، وزادت من قوتنا.

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* ما طموحك مع شباب الأهلي؟

- أمنيتي التتويج بلقب الدوري مع فريقي هذا الموسم، لأن حاجتنا أصبحت ماسة إليه، فهو البطولة الوحيدة المتاحة لنا محلياً، ولو استمرت إقامة بطولة دوري أبطال آسيا في ظل مستجدات فيروس كورونا أتمنى تصحيح صورتنا، والتأهل للدور التالي بعدما تلقينا خسارتين في دور المجموعات.

* من مَثلك الأعلى في الملاعب؟

- كثير من اللاعبين العالميين يمثلون القدوة للاعبي كرة القدم حول العالم، وبالنسبة إلي، أنا معجب بميسي، ورونالدو، اللذين لم يفقد بريقهما بعد، فهما من نوعية اللاعبين الأساطير في عالم كرة القدم، وبصمتهما واضحة، سواء مع فريقيهما، أو منتخبي الأرجنتين، والبرتغال، ومن النادر جداً أن تشهد لاعبين يحتفظون بمستواهم، وبالعطاء نفسه، رغم تقدم العمر، وهما يجسدان مثالاً فريداً للموهبة الفطرية في كرة القدم.

* أي الدوريات تراها الأقوى في العالم؟

- الدوري الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، عرف عنها أنها الأقوى على مستوى العالم، وتستأثر بالمتابعة والاهتمام من محبي وعشاق كرة القدم حول العالم، ولكن لا ننسى أيضاً، أن الكرة اللاتينية تحتفظ برونقها وتصدّر اللاعبين للعالم بأسره، وهذا إفراز طبيعي لتطور كرة القدم في كل من البرازيل، والأرجنتين، والبرتغال، وغيرها من أمريكا اللاتينية.

سأنصح أبنائي بالابتعاد عن كرة القدم

أكد عبد الله النقبي أنه مستقبلاً لا يرغب في أن يدخل أبناؤه في مجال كرة القدم مبيناً أنه سيحاول إبعادهم عن هذا المجال قال: إذا رزقت بأطفال عقب الزواج إن شاء الله سأقول لأبنائي ابتعدوا عن كرة القدم فأجواء اللعبة مشحونة بالمواقف والتعب والتوتر لذلك سأريحهم من مشاكلها وعنائها، وهذا لا يلغي أبداً حقيقة أنني سأحثهم على ممارسة الرياضة لكن بعيداً عن كرة القدم، ويأتي رأي النقبي هنا نتاج تراكم العديد من المواقف التي مر بها في مسيرته بالملاعب.

صلاح ورياض محرز سفيرا الكرة العربية

أكد عبد الله النقبي، أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي، يمثلان فخراً للعرب من خلال ما يقدمانه من أداء رائع مع فريقيهما، ما يعد مدعاة للفخر بهما من قبل أي لاعب عربي، مشيراً إلى أنهما أصبحا سفيرين للكرة العربية في أوروبا والتزامهما وانضباطهما احترافياً كلاعبين مهمين عززا الثقة العالمية في قدرات اللاعب العربي، وأضاف: الاحتراف يعني الانضباط وأداء كل لاعب للواجبات الملقاة على عاتقه وفق النظام الموضوع والنماذج الناجحة على غرار صلاح ومحرز اللذين تميزهما قدرتيهما على التعايش مع الاحتراف في أوروبا والانصهار مع المجموعة فكان النجاح والتألق مع فريقيهما.

«زمهلاوي» معجب بشخصية مرتضى منصور

رد عبد الله النقبي على سؤالنا عن أي من الفرق العربية يشجع بقوله: «أنا أحب نادي الزمالك المصري ورئيسه المستشار مرتضى منصور، كشخصية صاحبة «كاريزما» وأنا هنا أتكلم عن الشخصية، فكرة القدم دائماً مثار شد وجذب، وبحكم أنني لاعب كرة قدم أتابع الدوري المصري وكل الدوريات القوية في الوطن العربي.

وأضاف ضاحكاً: أنا مرة زملكاوي ومرة أهلاوي، كرة القدم العربية والمصرية على وجه الخصوص ارتبطت بهذين الناديين الكبيرين، فلا يمكن إغفال حقيقة أنهما يتمتعان بتاريخ عريق في مسيرة كرة القدم العربية ولا يمكن ذكرها بدونهما خاصة أنهما ساهما بشكل كبير في مسيرة تطور الكرة العربية من خلال عشرات المدربين الذين عملوا في منطقة الخليج والإمارات على وجه الخصوص.