شكرا لقرائتكم خبر عن لابا يرفع غلته إلى 19 هدفاً وخلــيــل شريكـــاً لمبخـوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجولة 19 من دوري الخليج العربي تسجيل 26 هدفاً، كان نصيب الأجانب منها 13 هدفاً، مقابل 11 هدفاً للمواطنين، وهدفين للمقيمين.

وهنا سجل الهدافين:

19 هدفاً: التوجولي لابا كودجو (العين).

15 هدفاً: الأرجنتيني تيجالي (الوحدة).

13 هدفاً: أحمد خليل (شباب الأهلي)، وعلي مبخوت (الجزيرة).

12 هدفاً: البرازيلي جواوبيدرو (الظفرة)، والبرازيلي ليما (الوصل).

11هدفاً: ريان منديز (الشارقة)، التوجولي مالابا (اتحاد كلباء).

9 أهداف: البرازيلي ويلتون سواريز (الوصل).

8 أهداف: الغاني ويليام أوسو (عجمان)

7 أهداف: البرازيلي كورونادو (الشارقة)، وريكاردو جوميز (الشارقة + كلباء)، والإسباني كوندي (بني ياس)، والغامبي بو بكر تراوليو البرازيلي فاندر فييرا (عجمان)، والبرازيلي رافائيل دي باولا (خورفكان)، جمال معروف (العين)، البرازيلي ليوناردو (شباب الأهلي).

4 أهداف: البرازيلي لويز أنطونيو (بني ياس)، خلفان مبارك (الجزيرة)، المجري دزودزاك (اتحاد كلباء/‏العين)، والأرجنتيني كارتابيا (شباب الأهلي).

3 أهداف: الأكوادوري غايبور (الوصل)، وسلطان الشامسي (بني ياس)، والبرازيلي لوفانور (شباب الأهلي)، وفهد حديد والبرازيلي رامون لوبيز (خورفكان)، وبندر الأحبابي (العين)، وبراندلي كواس (النصر)، وعبدالله كاظم (حتا)، وعمر عبدالرحمن (الجزيرة)، والأوزبكي شوكوروف (الشارقة).

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