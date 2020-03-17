دوري الخليج العربي يدخل مرحلة «التوقف الإجباري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تدخل مسابقة دوري الخليج العربي مرحلة من التوقف «الإجباري» لمدة شهر بقرار من اتحاد الكرة الذي قرر تعليق النشاط الكروي لمدة 4 أسابيع كإجراء احترازي.

وجاء قرار التوقف بعد إسدال الستار على مباريات المرحلة 19 من دوري الخليج العربي، وقبل 7 جولات من صافرة ختام البطولة التي يتربع شباب الأهلي على قمتها عن جدارة بعدما وسع الفارق عن أبرز المنافسين إلى 6 نقاط.

وشهدت الجولة 19 نجاح شباب الأهلي في التمسك بقمة الترتيب، وزيادة الفارق عن العين الوصيف إلى 6 نقاط كاملة، بعدما حقق «الفرسان» فوزهم الأول في «الحقبة الإسبانية» بفوزه على عجمان بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليرفع غلته إلى 43 نقطة.

وكان شباب الأهلي الفائز الأكبر في المرحلة 19 مستفيداً مما انتهت إليه مباراة الجزيرة مع العين التي تفوق بها «فخر العاصمة» بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومع سقوط العين في فخ الخسارة، ونجاح الجزيرة في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، يكون التنافس على صدارة دوري الخليج العربي قد بات ثلاثي الأضلاع، خاصة مع المواجهات الصعبة التي تنتظر الفرق بعد استكمال النشاط عقب فترة التوقف.

ولم يكن أداء شباب الأهلي «ساحراً» أو ممتعاً، بل إن الفريق عانى كثيراً قبل أن يزور شباك عجمان مرتين، لينجح «البرتقالي» بعدها في إدراك التعادل.

وكان حصول البرازيلي ليوناردو على ركلة جزاء، وطرد البرازيلي الآخر فاندر فييرا نقطة تحول في مسار المباراة، ليستفيد الفرسان من النقص العددي ومن ركلة الجزاء، ليحقق انتصاراً كبيراً بالخمسة، ولينال 3 نقاط كان بأمس الحاجة لها، من أجل ضمان التمسك بعرش الصدارة والاقتراب خطوة من منصة التتويج.

وتألق أحمد خليل بتسجيل ثنائية، ليرفع غلته إلى 13 هدفاً هذا الموسم، وليكون أفضل رصيد تهديفي للاعب في تاريخ مشاركاته في المسابقة، بعدما كان قد سجل 12 هدفاً في موسم 2017/‏2016.



فخر الفوز



وعرف الجزيرة فخر الانتصار بعدما حول تأخره أمام العين بهدف للتوغولي مالابا إلى انتصار بالثلاثة في ليلة تألق بها مثلث الخطر في تشكيلة فخر العاصمة عمر عبد الرحمن وكينو وعلي مبخوت.

وتمكن عمر عبد الرحمن من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، حين استفاد من «أسيست» البرازيلي كينو، قبل أن ينجح كينو نفسه في تسجيل هدف التقدم بتسديدة عالطاير.

وأسهم النقص العددي في تشكيلة العين بعد حصول بندر الأحبابي على بطاقة حمراء في منح الجزيرة الأفضلية فوق الميدان، ليتمكن علي مبخوت الذي أضاع كماً من الفرص السانحة للتسجيل من وضع بصمته التهديفية في المباراة، رافعاً غلته إلى 13 هدفاً هذا الموسم، والهدف 12 شخصياً في مرمى العين، و146 في تاريخ مشاركاته في الدوري.

وكانت هذه هي الخسارة الأولى التي يمنى بها العين محلياً مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي حقق مع الفريق 5 انتصارات وتعادلاً وحيداً قبل أن يعرف مرارة الخسارة أمام الجزيرة. وكان العين قد نجح في كسب التقدم، حين صنع بندر الأحبابي كرة بالمقاس على رأس العملاق لابا كودجو، فكان «الأسيست» رقم 12 للظهير الذي نال بعدها بطاقة حمراء، كما كان الهدف ال 19 للنجم التوغولي الذي واصل التربع على قمة ترتيب الهدافين.



بدون فوز

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فشل الخماسي المهدد بخطر الهبوط بداية من عجمان العاشر وحتى الفجيرة الأخير في نيل أي نقطة مع ختام مباريات المرحلة 19 من عمر المسابقة. وتسببت نتائج الفرق في تجمد رصيد وموقف كل منها في جدول الترتيب، وإن كان عجمان الفائز الأكبر بلعبة الحسابات والنقاط وما تبقى من جولات في عمر المسابقة التي توقفت مبدئياً.

ولم يكن عجمان ذلك الصيد السهل، كما لم يكن يتوقع مسؤولو الفريق أن يكون «البرتقالي» في هذا المركز قبل 7 جولات من الختام، خاصة في ظل الثبات والاستقرار الفني والإداري الذي يعيش به الفريق منذ العودة إلى عالم الأضواء.

ولعل اللافت في أداء الفريق البرتقالي ذلك اللا ثبات في المستويات، حتى يبدو كأن الفريق يعيش مراحل من المد وفترات من الجزر الكروي.

ووقع اتحاد كلباء ضحية القرارات التحكيمية التي شكلت مفاجأة وصدمة حتى لرئيس لجنة الحكام علي حمد الذي حاول جاهداً الدفاع عن أخطاء قضاة الملاعب، رغم إدراكه صوابية الشكوى والاعتراض، وأن ما حصل يشكل ناقوس خطر له في بداية رحلته على رأس القطاع التحكيمي في الدولة.

وإذا كان توقف المسابقة سيكون بمثابة هدوء للعاصفة، وللتركيز على مواجهة فيروس كورونا، فإن ما تعرض له كلباء كان أشبه بضربة قاضية لآمال الفريق في الثبات في عالم الكبار، خاصة أنها المباراة الثانية التي يتعرض فيها الفريق لظلم تحكيمي واضح في عصر الفار، حيث لا يمكن تقبل مثل تلك الأخطاء أو هذه القرارات.

وكانت ركلة الجزاء التي احتسبت لبني ياس، وطرد المدافع سلطان الزعابي، كفيلين بإطلاق صرخات الاعتراض والشكاوى من قبل مسؤولي النادي، خاصة أن الخطر بات يحدق بهم مع فشلهم بتحقيق النتائج الإيجابية بسبب بعض القرارات.



9 جولات خاسرة



وكان الفجيرة الخاسر الأكبر، حين سقط على أرضه بالثلاثة أمام الشارقة في جولة أثبتت من جديد أن مصير الذئاب بالبقاء بين الكبار سيكون صعباً، إن لم يحدث نقلة كبيرة على مستوى النتائج والعروض.

ولعل فترة التوقف تكون خير فرصة لأبناء الفجيرة من أجل ترتيب أوراقهم، بعدما توقف عداد الفريق عن تحقيق الفوز للجولة التاسعة على التوالي، بعدما كان فوزه الأخير في المسابقة قد تحقق أمام بني ياس في الجولة العاشرة في 19 ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي.

ولم يحصد الفريق طوال 9 جولات سوى 3 نقاط، كانت عبر 3 تعادلات أمام كل من عجمان وشباب الأهلي المتصدر وخورفكان.

ولعل اللافت أن أداء ومستوى ونتائج الفريق لم تتبدل بعد التغيير الفني بإقالة المدرب الجزائري مجيد بوقرة وتعيين الإيطالي فيفياني، حيث لم يحصد الفريق في الجولات الثلاث الأخيرة مع مدرب كلباء السابق سوى صفر من النقاط، كما فشل في وضع حد لتفوق الشارقة الذي تغلب عليه في المواجهات الخمس الأخيرة التي جمعت بينهما.

وتواصل تواجد حتا في النفق المظلم، حيث لم يعرف الفريق طريق الخروج إلى نور الأمان، فكان السقوط الجديد على أرضه أمام الوصل، كفيلا بتعقيد المهمة من أجل البقاء.

وواصل الفريق دفع الثمن الباهظ للأخطاء الدفاعية التي يعاني منها جولة بعد أخرى، وعجز لاعبوه عن وضع حد لخطورة ليما الذي زار الشباك مرتين في أقل من 5 دقائق، قبل أن يسجل ناصر محمود هدف الفوز في الحصة الثانية للضيوف مستفيداً من خطأ دفاعي، ليخرج حتا بخسارة مرة هي الثانية عشرة له هذا الموسم، وليواصل تواجده وصيفاً لقاع الترتيب.

ولم يفلح خورفكان في تكملة رحلة التميز التي عاشها في الجولات الخمس الأولى من مرحلة الإياب، فكان السقوط الأول في ملعب آل مكتوم أمام النصر.

وتوقف رصيد أبناء الخور عند 15 نقطة، بفارق نقطتين عن حتا أول المهددين بالهبوط، بينما لا يتأخر عن أبناء العمومة كلباء سوى بنقطة واحدة.