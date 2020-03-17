شكرا لقرائتكم خبر عن 40 حالة طرد في 19 جولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجولة ال19 من دوري الخليج العربي حالات طرد كانت من نصيب البرازيلي فاندر فييرا (عجمان)، وسلطان الزعابي (اتحاد كلباء) وبندر الأحبابي (العين) ليرتفع عدد البطاقات الحمراء إلى 40 بطاقة حمراء في 19 جولة.

وفيما يلي حالات الطرد في جولات الدور الثاني للمسابقة :

الجولة ال14: عبدالله حسن (الفجيرة)

الجولة ال15: سالم عبدالله (العين).

الجولة ال16: أحمد جميل (شباب الأهلي)، والبرازيلي برونو دي أوليفيرا (الجزيرة)، ويعقوب البلوشي (النصر)

الجولة ال17: طحنون الزعابي (الوحدة)، وعلي صالح (الوصل).

الجولة ال18: ماهر جاسم (حتا)، وعبدالرحمن يوسف (الظفرة).

الجولة ال19: البرازيلي فاندر فييرا (عجمان)، وسلطان الزعابي (اتحاد كلباء) وبندر الأحبابي (العين).

ملاحظة: تم إلغاء بطاقة حمراء لكل من محمد أحمد الشحي (عجمان/‏ الجولة الثالثة)، لحارس اتحاد كلباء جمال عبدالله (الجولة الخامسة).

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