«العاصفة» و«الرئاسة» يتقاسمان رموز الإيذاع في ختامي الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أسفرت منافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت أمس الاثنين، ضمن فعاليات اليوم السابع من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ختامي الوثبة 2020، عن تقاسم هجن الرئاسة وهجن العاصفة للرموز الأربعة، ونجحت هجن العاصفة في حصد كأسي الأبكار المفتوح والمحليات، بينما انتزعت هجن الرئاسة شوطي الجعدان، وحصلت على بندقيتي المفتوح والمحليات.

وشهد السباق الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بالإضافة إلى عدد كبير من ملاك ومحبي رياضة الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وينتقل المهرجان اليوم إلى الميدان الغربي في الوثبة لإقامة منافسات سن الثنايا وتحديات الكبار بمنافسات هجن الجماعة في اليوم الثامن الذي خصصت له اللجنة المنظمة 28 شوطاً، بواقع 14 في الفترة الصباحية ومثلها في الفترة المسائية، وتتنافس خلالها المطايا على 8 رموز.

وتفوقت هجن العاصفة، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتألقت «دمعة» بقيادة المضمر غياث الهلالي، ونالت كأس الأبكار المفتوح، وحصدت أول رموز تحديات الإيذاع التي أقيمت في الفترة المسائية، أمس، لمسافة 6 كلم بالميدان الجنوبي بالوثبة.

وبسط «الشعار الأزرق» هجن العاصفة سيطرته على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيسي الأول، عبر «دمعة»، وفرضت سيطرتها على الشوط الرئيسي الثاني للإيذاع الجعدان المفتوح وتألق «مدمر» بقيادة المضمر محمد عتيق المهيري، وحصد المركز الأول وبندقية الشوط و400 ألف درهم، ووصل إلى خط النهاية في 8.44.9 دقيقة، مسجلاً أفضل توقيت زمني خلال منافسات أمس.

ونالت هجن العاصفة الرمز الثاني في الشوط الرئيسي الثالث لتحصد الرمز عبر «طلايع» بقيادة المضمر غياث الهلالي، وكأس الأبكار المحليات، وسيطرت هجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى في منافسات الشوط الرئيسي الرابع، وحصدت الرمز الثاني عبر«عالي» مع المضمر سلطان محمد الوهيبي وفاز بناموس الرمز الرابع بعد أن انتزع بندقية الجعدان المحليات.

وفي نتائج باقي أشواط الفترة المسائية، فازت «بهجة» لهجن الرئاسة بالشوط الخامس، ونالت «الشاهينية» للعاصفة صدارة الشوط السادس، وبرزت هجن زعبيل وتمكنت من حصد ناموس 4 أشواط متتالية بداية من الشوط السابع وحتى العاشر، بينما طارت «طوارئ» لهجن العاصفة لقب الشوط ال11، فيما جاء الختام مع «الظبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم التي توجت بناموس الشوط ال12 والأخير.

العاصفة تتفوق في الصباح

سيطرت هجن العاصفة على أغلب أشواط الفترة الصباحية لمنافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي بالوثبة أمس، ونجح الشعار الأزرق «العاصفة» في حصد لقب 8 أشواط من أصل 17 شوطاً أقيمت في الفترة الصباحية، وسط تألق واضح لمضمري هجن العاصفة التي ظهرت بشكل متميز، فيما واصلت هجن الرئاسة حضورها المميز في الفترة الصباحية وحصدت لقب 6 أشواط.

وافتتحت هجن العاصفة أول أشواط الصباحية عبر «الشاهينية»، بقيادة غياث الهلالي، وتوجت الفائزة بالشوط الأول المخصص للأبكار المحليات، بعد تفوقها على منافساتها بتوقيت قدره 8:58:00 دقيقة، محققة أفضل توقيت، وفي الشوط الثاني حصدت هجن الرئاسة أول ألقابها بفوز«بشائر» بقيادة المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي، في شوط الأبكار المهجنات، وعادت هجن العاصفة وأحرزت اللقب الثالث عن طريق «شاهين» بقيادة المضمر غياث الهلالي، في شوط الجعدان المحليات.

وتوج بالشوط الرابع «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن عتيق زيتون المهيري، وفي الشوط الخامس كانت «الشاهينية» لهجن العاصفة على موعد مع ناموس الشوط للأبكار المحليات وأهدت شعار العاصفة ثالث الألقاب بقيادة المضمر غياث الهلالي، وواصل غياث الهلالي التألق، وخطف ناموس الشوط السادس محققاً اللقب الرابع.

وتواصل الصراع بين شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وحصدت هجن الرئاسة اللقب الثالث، بالفوز في الشوط السابع، عن طريق «السيف» بقياد راشد محمد المنصوري، ووصل الشعار الأحمر للقب الرابع بعد تفوق «المتحد» بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي في الشوط السابع.

وعادت هجن العاصفة للتألق وكسبت الشوط التاسع، عبر «الشاهينية» ووصلت إلى اللقب الخامس، وأهدت «السبعة» هجن الرئاسة الفوز الخامس بتفوقها في عاشر الأشواط، وواصل الشعار الأزرق «العاصفة» حصده للألقاب بعد أن حقق المضمر غياث الهلالي ناموس الشوط الحادي عشر عن طريق «الشاهينية».

وتوج «شاهين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بناموس الشوط الثاني عشر، وذهب الشوط 13 إلى «طشار» إلى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعادت هجن العاصفة للفوز وحصلت على الشوط 14 عبر «الشاهينية»، وأهدت «الشاهينية» هجن الرئاسة لقب الشوط 15، وكسبت هجن العاصفة اللقب الثامن عن طريق «الشاهينية» بعد التفوق على المنافسات في الشوط السادس عشر، واختتمت أشواط الصباح بفوز «هملولة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط السابع عشر.