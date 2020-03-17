اتحاد السلة يمدد فترة إيقاف مسابقاته

قرر اتحاد الإمارات لكرة السلة تجميد نشاط اللعبة، وإيقاف جميع مسابقات الرجال، والسيدات، بشكل مؤقت بداية من اليوم الثلاثاء، بعد أن كان الاتحاد أوقف الأسبوع الماضي كل مسابقات المراحل السنية، كقرار احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وسعياً للمحافظة على سلامة اللاعبين، وكل الأجهزة الفنية والإدارية المعاونة، وقرر المجلس تمديد القرار حتى الثالث من شهر إبريل / نيسان المقبل، أملاً في تحسن الوضع الصحي ومحاصرة الفيروس، كما قرر المجلس تطبيق نظام العمل عن بعد من خارج مقر الاتحاد لتسهيل كل الأمور الإدارية الخاصة باللعبة.