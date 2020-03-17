عاشور: قرار ترحيل موسم دوري اليد يستهدف المصلحة العامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد، أمس الاثنين، ترحيل الموسم الحالي إلى الموسم الجديد الذي سيبدأ في منتصف ديسمبر/‏‏ كانون الأول 2020، وجاء في بيان لاتحاد اليد «يهديكم اتحاد الإمارات لكرة اليد تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وإلحاقاً لتعاميم الاتحاد السابقة، وإلى البيان المشترك لاتحادات الألعاب الجماعية داخل الصالات (كرة اليد والسلة والطائرة)، الخاصة بالإجراءات الاحترازية، نفيدكم علماً بأن مجلس الإدارة قرر تعليق نشاط كرة اليد خلال الفترة المقبلة (دوري اليد للرجال، وبطولة الكأس، ودوري السيدات)، كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، على أن يستأنف النشاط بداية من الموسم القادم 2020-2021».

وحرص «الخليج الرياضي» على التواصل مع نبيل عاشور أمين السر، والناطق الرسمي للاتحاد للتعليق على القرار، والرد على بعض الاستفسارات، وقال: «كما هو واضح في البيان تمت مراعاة مصلحة الجميع من خلال الإجراءات الاحترازية، والقرار الخاص بترحيل الموسم قرار نهائي، ونحن حرصنا على مراعاة مصالح الأندية من حيث العقود مع الأجهزة الفنية، والطبية، واللاعبين الأجانب، فإذا علقنا الموسم لفترة محددة يعني أن الأندية قد تواصل التدريبات، في حين أن التوجه العالمي حول الإجراءات الاحترازية يوجه بعدم الاختلاط، والتجمع، سواء في التدريبات، أو المباريات، وعلى هذا الأساس اتخذنا القرار المناسب، وكل ذلك تم بعد التواصل مع المختصين في الأمور والشؤون الصحية، بعد أن كلفني رئيس الاتحاد بذلك، كي نخرج بالقرار المناسب حسب توجه الدولة والتوجه العالمي».

وأضاف: «حتى إذا فرضنا التعليق لفترة محدودة فهذا المدرب، وذاك اللاعب، إذا سافر إلى بلاده سيظل رهناً للإجراءات الاحترازية لمدة أسبوعين، وعندما يعود إلى الدولة أيضاً ستطبق عليه الإجراءات الاحترازية بالحجز، وبالتالي لا أحد يمكن أن يعرف متى ستكون النهاية، ومتى ستنتهي هذه الإجراءات التي باتت في علم الغيب، لذلك اتخذنا القرار الأمثل».

وعلى خط متصل، حرص «الخليج الرياضي» على التواصل مع القائمين على أمر اتحاد اليد، وجميعهم رفضوا الإدلاء بأي تصريحات تخص تتويج الشارقة بلقب الدوري، وقالوا إن الأمر جديد عليهم، ولم يمروا بمثل هذه التجربة من قبل للفتوى في هذا الخصوص، وقد لوحظ من حديثهم أن الموضوع شائك، ويحتاج إلى اجتماع قد يكون الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار حول هذا الشأن، خصوصاً إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الشارقة حسم اللقب، وبفارق كبير، مع تبقي جولة واحدة فقط، لم تلعب حتى الآن، فهل يتم ترحيلها للموسم المقبل، وإذا افترضنا تتويج الشارقة، فعلى أي أساس سيتم ترتيب بقية الفرق في جدول الدوري؟ حيث الفوز في مباراة واحدة سيغير مراكز الفريق صعوداً وهبوطاً، لذلك من المتوقع أن يكون تتويج الشارقة بلقب الدوري مهدداً بالإلغاء أو يتم ترحيل ما تبقى من الدوري وهو جولة واحدة لتلعب في بداية الموسم الجديد ويتوج الشارقة باللقب.

تأجيل آلية التعاقد مع المقيم

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أعلن اتحاد اليد في جمعيته العمومية الأخيرة أنه وجّه الأندية، وخاطبها رسمياً بعدم التعاقد مع لاعب مقيم خلال الفترة المقبلة للموسم الجديد 2020-2021 نظراً لوجود آلية جديدة للتعاقد مع اللاعبين المقيمين، سيقوم اتحاد اليد بإصدارها لاحقاً، بعد أن وجه الأندية لأن تكون شريكة في وضع الآلية الجديدة الخاصة بالتعاقد مع لاعبين مقيمين، وبرز هذا الاتجاه بعد أن احتجت بعض الأندية على تركيز البعض على التعاقد مع لاعبين مقيمين، وهم في الأصل يلعبون في منتخبات بلدانهم، ما أخل بمبدأ تساوي الفرص بين الأندية، وبالتالي ستكون هناك آلية جديدة خاصة بالتعاقد مع اللاعبين المقيمين، وستصدر الآلية الجديدة بعد الأخذ والعطاء بين الأندية والاتحاد.

جلفار يشكر الإعلام

حرص محمد عبدالكريم جلفار رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد، على توجيه الشكر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة ووسائل الإعلام في الدولة على دعم أنشطة ومسابقات اتحاد لعبة الأقوياء خلال الدورة التي تشارف على الانتهاء، كما أشاد بتعاون الأندية مع الاتحاد، وتمنى للجميع كل التوفيق.