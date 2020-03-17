شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: حريصون على سلامة أعضاء منظومة الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

انتخب مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم يوسف حسين السهلاوي نائباً ثانياً لرئيس اتحاد الكرة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، في مقر اتحاد الكرة بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة وحضور أعضاء مجلس الإدارة،وأقيم الاجتماع بملعب ذياب عوانة في الهواء الطلق للمرة الأولى .

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم إن الاجتماع ناقش توزيع الحقائب الإدارية على أعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2020-2024.

وتم تشكيل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، برئاسة يوسف حسين، ولجنة المسابقات برئاسة يوسف درويش النعيمي، وسالم عبدالله الشامسي لرئاسة اللجنة المالية، وعلي حمد البدواوي، للجنة الحكام، وسالم علي الشامسي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وإبراهيم سالم الحمادي للجنة الشؤون المجتمعية، وخلفان بالهول للجنة الاستراتيجية والاستثمار.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم دور القيادة الرشيدة في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد وتعاملها المثالي مع الوضع الصحي الراهن الذي تمر به المنطقة والعالم بأسره، من خلال خطة متكاملة تضمن سلامة كل أفراد المجتمع.

كما أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالجهود المبذولة من الجهات المختصة بالدولة لمواجهة الأزمة الصحية وتوفير كل المتطلبات والإجراءات حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمن.

Advertisements

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي حرص اتحاد كرة القدم على سلامة جميع أعضاء منظومة كرة القدم بالدولة من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير وغيرهم، مشيراً إلى أن قرار تعليق نشاط كرة القدم المحلية لمدة أربعة أسابيع جاء بعد تنسيق مباشر مع الجهات المختصة في الدولة كإجراء احترازي حفاظاً على السلامة العامة على أن يتم تقييم الوضع ودراسته بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن اتحاد كرة القدم وضع خطة شاملة لمواجهة المتغيرات التي قد تحصل وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة وكذلك مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم بالنسبة للاستحقاقات الكروية التي تم تأجيلها على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن السلامة تأتي أولاً وقبل أي شيء آخر.

وعن لجنة المنتخبات ومستقبل المدرب يوفانوفيتش مع المنتخب قال: لجنة المنتخبات ستكون مسؤولة عن ملف التجديد لمدرب «الأبيض» من عدمه وذلك على الرغم من صعوبة التقييم بسبب توقف النشاط في المرحلة الماضية. وأضاف: اتحاد الكرة يبحث إطلاق حزمة من المبادرات خلال فترة التوقف منها ورش عمل مختلفة للأندية سواء القانونية والفنية والإدارية بهدف تطوير منظومة العمل الكروية بالدولة وذلك عبر الاجتماعات عن بُعد التي تم تدشينها مؤخراً.

حضر الاجتماع إلى جانب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية وأعضاء مجلس الإدارة وهم: هشام محمد الزرعوني، حميد أحمد الطاير، علي حمد البدواوي، سيف ماجد المنصوري، سالم علي الشامسي، أحمد يوسف درويش، يوسف حسين السهلاوي، أمل حسن بوشلاخ، خلفان جمعة بالهول، إبراهيم سلمان الحمادي وسالم عبدالله الشامسي إلى جانب محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية وناصر بن ثعلوب الدرعي.

عمار الدوخي: متفائلون بقيادة راشد بن حميد دفة العمل في الاتحاد

أشاد الكابتن عمار الدوخي اللاعب السابق والمحلل الفني لكرة القدم بقرار اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين الخاص بإيقاف النشاط الرياضي. وقال إن القرار يصب في المصلحة العامة وان صحة الجميع فوق كل اعتبار. موضحاً أن القرار يأتي في إطار حرص اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة لاتباع الإجراءات الاحترازية، وناشد الدوخي جميع الأندية تطبيق القرار والتوقف عن التدريبات لسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية. وتوجه الدوخي بالتهاني والتبريكات إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد بمناسبة التشكيل الجديد للاتحاد الذي سيقود دفة الكرة الاماراتية خلال السنوات القادمة. وقال: نحن كرياضيين متفائلون بالفترة القادمة ونتمنى للاتحاد التوفيق في استراتيجيته وخططه بما يفيد ويخدم مصلحة الكرة الإماراتية التي تحتاج إلى بذل أقصى الجهود لتعود إلى الواجهة من جديد على مستوى المنتخبات والأندية. الاتحاد يحظى بدعم ومساندة كبيرة من الشارع الرياضي وأتمنى له كل التوفيق في الفترة المقبلة.