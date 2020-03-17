أروابارينا: لم أفشل في مهمتي والشباب صاروا نجوماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدرب السابق لشباب الأهلي، أن ما حققه مع الفريق لا يعني الفشل في مهمته الفنية ،وقال أن النادي يضم لاعبين رائعين يمثلون ذخيرة المستقبل من الشباب والناشئين، مشيراً إلى أنه في فترة قيادته للفريق الأول اعتمد على هذا القطاع وصعّد عناصر موهوبة أثبتوا وجودهم وأصبحوا نجوماً بالفريق الأول، مشيراً إلى أن النادي قبل مجيئه لم يكن يمنح الكثير من الفرص للاعبين الشباب، رغم الاهتمام الذي يوليه رئيس النادي لهذا الجانب.

وأشار المدرب المتخصص في تصعيد المواهب الشابة، إلى أنه منح خلال قيادته لشباب الأهلي الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب أمثال حارب عبدالله، ومحمد جمعة، وأحمد جميل وغيرهم ممن أثبتوا وجودهم وأصبحوا نجوماً في فترة قيادته للفريق، كاشفاً عن أن رئيس النادي يولي اهتماماً كبيراً لقطاع الشباب والناشئين، منوهاً بأنه يجب على إدارة النادي أن تستمر في تحسين هذا الجانب، علماً أن أروابارينا كان تسلم مهمة قيادة شباب الأهلي في منتصف أكتوبر 2018، وحتى الثامن من مارس الجاري.

جاء ذلك عبر لقائه في برنامج «جيم أوفر» لقناة أبوظبي الرياضية، وقال: شباب الأهلي لديه قطاع شباب وناشئين جيد، لكنه لا يمنح الكثير من الفرص للاعبين الشباب وهذه بالفعل مفارقة، فهناك لاعبون لديهم مواهب رائعة مثل حارب وجمعة وغيرهما، وهؤلاء اللاعبون استغلوا الفرصة التي منحتها لهم بشكل جيد، وهذا جزء من الطريقة والخطة التي طبقتها، ولم يكن شباب الأهلي يقوم بها بشكل جيد.

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وكشف أروابارينا عن أسباب التغييرات الكثيرة التي طرأت على التشكيلة خلال الموسم الحالي بقوله: توجد عدة أسباب للتغييرات التي كنت أقوم بها مضطراً، أهمها الإصابات والغيابات بسبب الإيقافات، وكنت بدوري أحاول أن أجد البديل، وحدثت تغييرات في هذا الخصوص من خلال قطاع الشباب في فريقي 19 و21 سنة اللذين يزخران بالمواهب.

وأضاف: كنت على تواصل دائم مع فريقي 19 و21 سنة، من خلال المدربين جيرارد وسيرجي وهما مدربان جيدان وفريق 19 سنة به لاعبون لديهم مستقبل.

ورفض أروابارينا في رده على سؤال طرح عليه إجراء مقارنة بين الفترتين اللتين قضاهما مع كل من الوصل ثم شباب الأهلي عن أيهما كانت الأجمل بقوله: لا أستطيع تحديد ذلك، هما ناديان أعطياني فرصة للعمل معهما وأشكرهما على ذلك، وعن سبب خروجه من الوصل قال: كان قراراً من إدارة النادي، وكانوا يودون التعاقد مع مدرب لديه أفكار أخرى لكي يزيد من قوة الفريق وهذا ما احترمته.

وكان شباب الأهلي حقق مع أروابارينا نتائج جيدة في الموسم الماضي 2018 - 2019، بحصده لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، كما حل في المركز الثاني بدوري الخليج العربي، بعد البداية السلبية للفريق في ذات الموسم، وخسارته العديد من النقاط التي جعلته يحتل المركز التاسع، مع المدرب السابق للفريق، التشيلي لويس سييرا، قبل أن يتعاقد مع رودولفو، الذي سبق أن درب الوصل، ليعود بقوة مع «الفرسان»، وينجح إلى جانب إنجازاته المحلية في إعادة «الفرسان» إلى دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية المتوقفة بسبب تداعيات فيروس كورونا، قبل أن تنهي شركة شباب الأهلي لكرة القدم في الثامن من مارس الجاري علاقتها مع أروابارينا على خلفية النتائج غير المرضية مؤخراً، علماً أنه ترك الفريق متصدراً جدول الترتيب ب40 نقطة بنهاية الجولة 18.