شباب الأهلي يفوز باستضافة بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، مساء أمس، برئاسة عبدالملك جاني، عن فوز ملف نادي شباب الأهلي بطل دوري الموسم السابق 2018-2019 باستضافة بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل، وتوجه عبدالملك جاني بالشكر إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وإلى مجلس إدارة نادي شباب الأهلي وفريق كرة الصالات وإلى اللجنة التنفيذية بعد النجاح الكبير لملف نادي شباب الأهلي. وقال: الملف كان مكتملاً وكان الأفضل، لدينا ثقة كبيرة أن النادي سينظم بطولة مميزة، ولا بد من توجيه الشكر إلى جميع أبناء كرة الصالات على التعاون والتكاتف والعمل المتواصل للارتقاء بكرة قدم الصالات، وهذا العمل يعتبر سبيلنا للوصول إلى تحقيق كل الأهداف المنشودة، وأشكر خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة وعضو لجنة الصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي على جهوده في تمثيل الدولة في اجتماعات اللجنة الآسيوية.

من جانبه، أشاد خميس الشامسي عضو لجنة الصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي باختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في التاريخ لاستضافة البطولة، وقال إن وفداً من الاتحاد الآسيوي سيزور نادي شباب الأهلي للاتفاق النهائي وتوقيع عقد الاستضافة خلال الشهرين المقبلين.

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وتوجه عمران عبدالله النعيمي أمين السر العام للجنة، بالتهنئة إلى اللجنة ونادي شباب الأهلي وأبناء اللعبة بهذه الاستضافة، وقال: سعادتنا كبيرة بهذه الاستضافة والتي تعتبر الاستضافة الآسيوية الثانية لدولة الإمارات للبطولات الآسيوية في كرة الصالات، وكانت الدولة قد استضافت نهائيات كأس آسيا 2012 في فترة مؤسس اللعبة أحمد ناصر الفردان، أتمنى لشباب الأهلي تقديم استضافة مميزة وتحقيق أفضل النتائج في هذه البطولة.

وقال حمد المري عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي ومشرف اللعبة: كل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي شباب الأهلي للألعاب الجماعية برئاسة اللواء محمد أحمد المري والدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي للشركة والأعضاء على الدعم الكبير لاستضافة النادي، كما أشكر اللجنة التنفيذية برئاسة عبدالملك جاني.

كما أشاد المري بجهود خميس الشامسي ممثل اللعبة في الاتحاد الآسيوي، وقال: نقترح على القائمين على أمر اللعبة تأجيل ما تبقى من مباريات واستحقاقات في الموسم الحالي وإقامتها منتصف سبتمبر المقبل، إلى حين انجلاء الموقف، لا بد من إعطاء الفرق فترة زمنية كافية للتدريبات قبل العودة. وأضاف: الأندية تدفع رواتب عدد من اللاعبين المقيمين والمواطنين، ولا بد من أن يراعي قرار توقف المنافسات مصالح جميع الأندية.

من جانبه، توجه مرشد خلفان المرر المدير التنفيذي لنادي الظفرة للألعاب المصاحبة بالتهاني والتبريكات إلى أسرة نادي شباب الأهلي وإلى جميع أبناء لعبة كرة الصالات في الدولة، مؤكداً أن الاستضافة تعتبر دعماً كبيراً للعبة، وتمنى لشباب الأهلي كل التوفيق في استضافة البطولة، وأشاد بجهود اللجنة التنفيذية واللواء محمد أحمد المري رئيس الشركة وجهود حمد المري مشرف اللعبة في نادي شباب الأهلي.