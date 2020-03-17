شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تغرم الشلهوب.. وعطيف يدخل الحجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم قائد الهلال محمد الشلهوب 20 ألف ريال بسبب تواجده في غرفة ملابس فريقه بعد مباراة الهلال والاتفاق الدورية لحساب الجولة 21 وهو غير مقيد في كشف المباراة.

وطالت الغرامة ذاتها زميله المدافع عبد الله الحافظ.

في حين تم تغريم فريق الاتفاق 10 آلاف ريال بسبب تأخر لاعبيه عن الدخول في الشوط الثاني.

على صعيد آخر دخل متوسط ميدان الهلال عبد الله عطيف فترة الحجر الاحترازي من فيروس كورونا لمدة 14 يوماً بعد وصوله من إسبانيا حيث خضع اللاعب هناك لعملية جراحية على مستوى أربطة الركبة.

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