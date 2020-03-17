المحيربي يفوز بجائزة «الكنعد» الكبرى في «دبي لصيد الأسماك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار أمس الأول الأحد، على منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (الجولة الثانية) التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحققت نجاحاً منقطع النظير من خلال العدد الكبير من المشاركين الذين وصلوا إلى 112 متسابقاً ومتسابقة، تنافسوا على جوائز الحدث التي وصلت في مجموعها إلى 280 ألف درهم، حيث شمل التنافس على اصطياد سمك فئتي الكنعد والسكل.

وحظيت منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك في جولتها الثانية، برعاية ودعم من دلما مارين (دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية)، ومراسي «بي أند أو» وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك و«صن أند ساند» لتجارة الدراجات وأدوات الصيد، وأسهمت هذه المؤسسات من خلال دعمها في رفع حماس المتسابقين المشاركين من خلال تقديم جوائز مالية وعينية.

وقدمت منافسات البطولة نموذجاً في الشراكة المجتمعية من خلال خطة اللجنة المنظمة في الاستفادة من كمية الأسماك التي وصلت إلى لجان التحكيم، حيث جمعت اللجنة المنظمة ما يزيد على 736 كيلوجراماً من إجمالي المشاركات، حيث سجلت فئة الكنعد أكثر من نصف طن، ووصل إجمالي الوزن إلى 597.3 كيلوجرام، بينما بلغ إجمالي وزن أسماك السكل 138.7 كيلوجرام.

وسيخصص ريع هذه الأسماك للجمعيات الخيرية بالتعاون مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، التي ستتولى عملية التسويق، ومن ثم البيع وتقديم العائد للنادي ليوجه في هذا المجال.

وتوج بالجائزة الكبرى في فئة الكنعد المتسابق سالم أحمد المحيربي، الذي تصدر الترتيب العام للفئة الأقوى باصطياده سمكة تزن 43.85 كيلوجرام، بطول وصل إلى 165 سنتيمتراً، ونال المركز الثاني في هذه الفئة المتسابق عبد العزيز عبيد المهيري الذي اصطاد سمكة تزن 39.95 كيلوجرام، بطول 158 سنتيمتراً، بينما حل في المركز الثالث المتسابق عيسى خلفان الفجير باصطياده سمكة تزن 33.90 كيلوجرام، بطول 163 سنتيمتراً.

وحصل المتسابق جمعة خليفة النابودة السويدي على المركز الأول في فئة السكل، بعد نجاحه في اصطياد سمكة تزن 36.15 كيلوجرام، بطول 143 سنتيمتراً، فيما حصل المتسابق بدر صديق فتح، على المركز الثاني بسمكة تزن 28.30 كيلوجرام، بطول 131 سنتيمتراً، وجاء المتسابق سالم مصبح الفلاسي في المركز الثالث بسمكة تزن 20.45 كيلوجرام، بطول 116 سنتيمتراً.

وجرت مراسم تتويج البطولة بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات وخليفة راشد الفلاسي مدير العلميات في مراسي «بي أند أو»، وأيوب الخاجة رئيس مجموعة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية، وعمير بن عمير الرميثي المدير التنفيذي لجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وأحمد السويدي رئيس الحكام.

ووزعت اللجنة المنظمة لبطولة دبي لصيد الأسماك ثلاثة دروع للجوائز الخاصة، من أجل تشجيع وتحفيز المشاركين، حيث فاز المتسابق سالم مصبح الفلاسي بجائزة أفضل عدد، والمتسابق عيسى خلف الفجير بجائزة أفضل وزن، فيما حصل المتسابق علي محمد المنصوري على جائزة أفضل فيديو.