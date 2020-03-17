شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق منافسات التنس للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، أمس الاثنين، عن تعليق منافساته حتى الثاني من مايو/أيار؛ حيث يستمر توقف الأحداث الرياضية على مستوى العالم؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وقال الاتحاد: إن بطولات مقررة في شتوتجارت وإسطنبول وبراج لن تمضي قدماً في موعدها.

وأضاف: سنتخذ قراراً خلال الأسبوع الحالي بشأن بقية البطولات المقررة في أوروبا على الملاعب الرملية، وسنستمر في مراقبة الوضع عن كثب، ومدى تأثيره على موسم بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات.

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