ختام الجولة الثانية من كأس رئيس الدولة للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم اليوم، مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو لموسم 2020، التي ينظمها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

تأتي انطلاقة الجولة الثانية بلقاء يجمع بين فريقي غنتوت بولو مع فريق أبوظبي في مواجهة مثيرة بعد فوز فريق أبوظبي في الجولة الأولى على فريق ديزرت بالم بولو، وفوز غنتوت على فريق بنجاش، ويقود فريق غنتوت ناصر الشامسي فيما يقود فريق أبوظبي فارس اليبهوني.

وفي المباراة الثانية سيكون عنوان اللقاء هو «التعويض» عندما يتواجه فريق الإمارات للبولو مع فريق ديزرت بالم، بعد خسارة فريق الإمارات في الجولة الأولى أمام فريق الحبتور، وخسارة ديزرت بالم بولو أمام فريق أبوظبي، ويستهدف الطرفان تحقيق الفوز للبقاء في صلب المنافسة، وتقود فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بينما يقود فريق ديزرت بالم يوسف بن دسمال، وتقام المباريات بدون جمهور من بداية البطولة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير.

وتقام البطولة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي في ملعب نادي غنتوت (بدون جمهور) وسط ضوابط وتعليمات مشددة من اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بما يضمن تنفيذ قرارات الجهات العليا الخاصة بالعمل على عدم تفشي فيروس كورونا، ويهدف القرار للحفاظ على صحة الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وجميع العاملين في قطاع رياضة البولو من تداعيات فيروس كورونا.