«العنابي» على بعد نقطة من دخول نادي الـ 500



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح فريق الوحدة في تحقيق فوز ثمين على الظفرة بهدفين مقابل هدف، ليتمسك الفريق العنابي بتواجده في المربع الذهبي بنفس الرصيد من النقاط مع الشارقة حامل اللقب الذي يحتل المركز الخامس.

وعاد الوحدة من ملعب حمدان بن زايد بانتصار ثمين هو الحادي عشر له هذا الموسم، والخامس في 6 جولات خلال مرحلة الإياب التي لم يعرف بها مرارة الخسارة سوى أمام النصر.

وتأخر الوحدة بهدف البرازيلي جواوبيدرو، لكن تيجالي نجح في إدراك التعادل، قبل أن يسجل موبوكو الهدف الثاني الذي منح الوحدة السعادة.

ورفع الوحدة رصيده في تاريخ مشاركته في دوري المحترفين إلى 499 نقطة، وبات على بعد نقطة واحدة واحدة من دخول نادي ال«500 نقطة» التي تضم كلاً من العين والجزيرة وشباب الأهلي.

ويعتبر العين الفريق الأعلى رصيداً في تاريخ المحترفين بفارق 31 نقطة عن الجزيرة الذي وصل إلى النقطة 550 في المحترفين بعد فوزه الأخير على الزعيم.

وتنفس الشارقة الصعداء بفوز مستحق على الفجيرة الأخير بثلاثية، في موقعة تألق بها ريان منديز الذي سجل هدفاً رائعاً، ليثبت تميزه على ملعب الفجيرة الذي تلاعب بالدفاع ودخل المربع وسجل هدفاً مميزاً.

وكانت خيارات المدرب العنبري إيجابية، خاصة مع نجاح ميلوني في افتتاح التسجيل ليكون الهدف الثاني له هذا الموسم، بينما رفع منديز غلته إلى 11 هدفاً هذا الموسم، ليختتم شوكوروف المهرجان بتسجيل الهدف الثالث من تسديدة من خارج المربع.