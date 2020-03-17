هوايات منزلية إجبارية لنجوم العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث لاعبو كرة القدم في أوروبا عن وسائل مختلفة لملء وقت فراغهم في ظل تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد، وينشرون عبر مواقع التواصل نشاطات متنوعة مثل تمضية الوقت مع أولادهم، الاهتمام بعشب الحديقة، واللعب مع كلابهم.

ولجأ العديد من نجوم اللعبة إلى حساباتهم على مواقع التواصل لمشاركة تجارب غير مألوفة بالنسبة إليهم في هذه الفترة، وأقر العديد منهم بأنه لم يتبق شيء للقيام به، في انتظار معرفة ما سيكون عليه مصير الموسم.

ويبدو أن فترة التوقف تجلب أخباراً سارة لبرشلونة حيث يتعافى الأورغوياني لويس سواريز بشكل جيد ونشر صورة له مع العائلة، فيما نشر لاعب الفريق أنسو فاتو صورة وهو يلعب ألعاب الفيديو مع أحد أصدقائه، كما نشر سيرجيو روبيرتو صورة له وهو في المنزل يتدرب.

ونشر راموس قائد فريق ريال مدريد لقطات وأشرطة مصوّرة له وهو يقوم بتمارين رياضية داخل منزله على آلة الجري.

أما ماركو أسنسيو فنشر صورة له وهو يواصل التعافي في حديقة منزله.

أما زميلهما المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي يعرف عنه حبه لتمضية الوقت في منزله، فنشر صوراً له وهو يقوم بتمارين الإحماء ورفع الأثقال.

ونشر قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي صورة تجمعه مع نجليه في منزله، مرفقة برسالة جاء فيها: هذه أوقات معقدة بالنسبة إلينا جميعاً نحن قلقون مما سيحدث ونريد أن نساعد من خلال وضع أنفسنا مكان الذين يعانون مما هو أسوأ .

أما البرازيلي دوغلاس كوستا لاعب يوفنتوس الإيطالي فنشر شريطاً مصوّراً وهو يقوم بمراوغة كلبه بالكرة في حديقة منزله.