شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام اللاعب أحمد خليل تهديفياً في «المحترفين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسم 2019- 2020: 13 هدفاً

موسم 2018-2019: 9 أهداف

موسم 2017- 2018: 4 أهداف

موسم 2016- 2017: 12 هدفاً

موسم 2015- 2016: 7 أهداف

موسم 2014- 2015: 5 أهداف

موسم 2013- 2014: 9 أهداف

موسم 2012- 2013: 4 أهداف

موسم 2011- 2012: هدفان

موسم 2010- 2011: 5 أهداف

موسم 2009- 2010: 11 هدفاً

موسم 2008- 2009: هدف واحد

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