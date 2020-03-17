شكرا لقرائتكم خبر عن ماونت يتجاهل تعليمات الحجر الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شوهد ميسون ماونت لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي وهو يلعب كرة القدم في متنزه عام مع ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد أول أمس الأحد متحدياً بذلك الحجر الصحي الذاتي الذي فرضه النادي على لاعبيه وطاقمه الفني في الأسبوع الماضي.
وخضع جميع لاعبي وطاقم تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لعزل صحي بعد ثبوت إصابة جناحه كالوم هودسون-أودوي بفيروس «كورونا» في الأسبوع الماضي.
وقالت صحيفة «ميرور»، إن لاعبي منتخب إنجلترا ماونت ورايس كانا يلعبان مباراة خماسية في مركز بمتنزه عام.
ومن المفترض أن يحترم لاعبو تشيلسي قواعد الحجر الصحي الذي يخضعون له، وعدم ممارسة أي تدريب قبل انتهاء فترة الحجر الصحي في الأسبوع المقبل.
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