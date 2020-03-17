شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة راشد بن حميد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

دشنت كرة القدم الإماراتية مرحلة جديدة في مسيرة اللعبة بتشكيلها الجديد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي فاز بالتزكية بعد اعتماد قائمته في اجتماع الجمعية العمومية، ما يمثل إعلاناً لبداية مرحلة جديدة للمجلس الذي تنتظره تحديات عديدة، وكشف الرئيس الثاني عشر لاتحاد الكرة عن أولويات المرحلة القادمة، والتي تتطلب من الجميع التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وهو الشعار الذي سيكون حاضراً في عمل المجلس خلال الفترة المقبلة الممتدة إلي 2024، مع وعد ببذل كل الجهد في سبيل الارتقاء بكرة الإمارات والعمل على عودتها لمكانها الطبيعي إلي جانب الكبار في آسيا.

سيطر الحزن على الأوساط الرياضية الخليجية والعربية برحيل الأب الروحي للرياضة البحرينية والخليجية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الذي وافته المنية الجمعة الماضية بعد مسيرة رياضية حافلة امتدت لأكثر من خمسة عقود، كان خلالها أحد الرموز المضيئة لكل الرياضيين في المنطقة، وارتبط المغفور له بإذن الله بدورات كأس الخليج منذ انطلاقتها الأولى في البحرين عام 1970 وحتى خليجي 24 في 2019 وهي آخر بطولة خليجية أقيمت وفاز بها منتخب البحرين، ليتحقق الحلم المؤجل للراحل الذي انتظر نصف قرن من الزمان لرفع كأس الخليج، لتتحقق أمنيته قبل أن يودعنا تاركاً إرثاً وتاريخاً حافلاً من العطاء للرياضة في البحرين والخليج والوطن العربي.

الحديث عن الدوريات الأوروبية يصطدم بمصيرها الغامض بعد قرار الإيقاف، الذي شمل جميع المنافسات المحلية والدولية بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب القارة العجوز بقوة وتسبب في إحداث شلل تام لجميع الفعاليات والمناشط الحيوية، ما فتح المجال للتكهن بمصير المسابقات في حال استمرار تفشي الفيروس، وسط تقارير تشير إلى عدم إمكانية استكمال المسابقات ما يعني إلغاء بطولات الموسم الحالي، وعدم وجود لوائح واضحة تتعلق بالموقف الحالي كان وراء تصاعد الجدل، بين التأجيل حتى إشعار آخر، أو الإلغاء أو اعتماد اللقب للفريق المتصدر لحظة إيقاف المسابقة، وبين الرأي والرأي الآخر ستظل الأمور غامضة بالنسبة لمستقبل البطولات الأوروبية، التي أصبحت تعيش المجهول في ظل اجتياح الفيروس الذي تسبب في حدوث إرباك كبير للحياة في جميع دول العالم.

آخر الكلام

عودة كرة الإمارات للواجهة على مستوى القارة هي أولى التحديات التي تنتظر الإدارة الجديدة للاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي وجد كل الدعم لتحقيق طموحات الشارع الرياضي الإماراتي.