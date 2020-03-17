البرازيل تقرر إيقاف الدوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم كل أنشطة اللعبة؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا»؛ لكن قال إن الأمر يعود للاتحادات المحلية، لتحديد ما إذا كانت ستعلق منافسات بطولات الولايات الجارية حالياً.

وقال الاتحاد البرازيلي: إنه قرر إيقاف كأس البرازيل ودوري الدرجتين الأولى والثانية للسيدات إضافة إلى إيقاف بطولتين للناشئين حتى إشعار آخر.

ولن ينطلق الدوري البرازيلي، من الدرجة الأولى إلى الرابعة، إلا في مايو/أيار.

وقال الاتحاد البرازيلي: بشأن بطولات الولايات، سيكون على الاتحادات المحلية والهيئات المنظمة تحديد مصير كل بطولة.

ويأتي القرار بعد ساعات من تهديد نادي جريميو ومقره بورتو أليجري بالإضراب إذا لم تتوقف منافسات كرة القدم. ونزل لاعبو جريميو إلى أرض الملعب قبل مباراة ضد ساو لويز في بطولة ولاية جاوتشو وهم يرتدون أقنعة على وجوههم.