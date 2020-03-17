فريق «الدكتور وهيسكيث» يفوز بدوري الحبتور للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الدكتور عبدالرحمن وهيسكيث ببطولة دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية 2020 بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه ووصيف البطولة فريق ساريسا بستة أهداف مقابل خمسة في مباراة حماسية ومثيرة.

جاءت المباراة في أعقاب مهرجاني ختام بطولة ستاندرد تشارترد الذهبية للبولو 2020 والنسخة الثانية لمهرجان كأس سعيد بن حمدان للبولو 2020، إلا أن العطلة الأسبوعية والطقس الرائع أسهما في الحضور الجماهيري المميز.

جاء فوز فريق الدكتور وهيسكيث بالمباراة الختامية على الرغم من التقدم الذي حظي به فريق ساريسا بسبب فارق الهانديكاب وخاصة في بداية المباراة وشوطها الثاني الذي انتهى بتقدم ساريسا بهدف ونصف الهدف مقابل هدف للدكتور، إلا أن الدكتور قاد الفريق بخبرة وحنكة كبيرين ونجح لاعب فريق الدكتور وهيسكيث كيم روش نجم المباراة في ترجيح كفة فريقه. وكان قد سبق المباراة لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي مهرة وانينجسلي والذي نجح فيه فريق مهرة في الفوز بالمباراة بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة، بعد مباراة تفوق فيها ابنا راشد الحبتور طارق وخلف في الأشواط الأربعة.

وأعرب الدكتور «السعودي» عبد الرحمن العبار عن سعادته بأول فوز له بالبطولة منذ انطلاقتها، موجهاً الشكر إلى مجموعة الحبتور على تنظيم مثل هذه البطولات ذات التصنيف المتوسط التي تتيح للاعبين الهواة الفرصة لإبراز مواهبهم وصقلها بما يسهم في تطوير مستوياتهم ويعزز من فرص ترقية تصنيفهم «الهانديكاب».