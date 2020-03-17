شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يهدد عقود اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الاثنين، إنه يدرس التأثير المحتمل لتأجيل المنافسات على عقود اللاعبين بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في تعليق مسابقات الدوري عبر أوروبا وفي مناطق متفرقة من العالم. لكن الكثير من اللاعبين يرتبطون بعقود مع أنديتهم حتى نهاية الموسم الحالي وستنتهي عقودهم في 30 يونيو ما أثار أسئلة عن الكيفية التي ستستكمل بها الفرق الموسم بالتشكيلات الحالية. وقال متحدث باسم الفيفا: يجري الفيفا تقييماً للوضع الحالي ومدى التأثير المحتمل الذي قد يتسبب فيه على كل جوانب اللعبة وسنكشف المزيد من التفاصيل والمعلومات في الوقت المناسب.
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