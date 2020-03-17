نجاح التدريب عن بعد في «الشارقة للدفاع عن النفس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الحصص التدريبية لمنتسبي النادي في برنامج التدريب عن بعد، والذي يأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامناً مع توجيهات مجلس الشارقة الرياضي بإيقاف الأنشطة الرياضية وإيجاد البدائل الضرورية، وحرصاً من إدارة النادي على صحة وسلامة الجميع ومواصلة التدريب اليومي وفقاً للخطة الفنية المعتمدة رسمياً للحفاظ على اللياقة البدنية والفنية للاعبين قدر الإمكان.

شهد اليوم الأول من البرنامج إقامة حصتين للاعبي التايكواندو والجودو التايكواندو وقدم الحصص التدريبية للتايكواندو المدربان علي علوي وفاديم بلكين وحظيت بمتابعة 791 لاعباً ولاعبة، وقدم الحصص التدريبية للجودو المدربون إسلام عبد الفتاح والهادي الجوادي وماكسيم وشهدت متابعة 436 مشاهدة، وقدم الحصص التدريبية للجوجيتسو المدرب جوليو والمدرب يدمان وتابعها 204 لاعبين ولاعبات وأشرفت على حصص الكاراتيه المدربة آلاء المرزوقي والمدربة هالة البودي وتابعها 748 لاعباً ولاعبة ليصبح المجموع الإجمالي لليومين الأوليين 2179 لاعباً ولاعبة. وأشرف على تنفيذ البرنامج مدير الفرق الرياضية عبد العزيز الحمادي، وكادر المركز الإعلامي ومشرفو الرياضات الأربعة.

وأشاد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالروح الرياضية العالية للاعبين واللاعبات والحرص على الاستفادة من الحصص الرياضية والاستفادة منها فنياً وبدنياً للحفاظ على الجاهزية الكاملة استعداداً للاستحقاقات المقبلة، تزامناً مع الاستئناف للنشاطات الرياضية، وتقدم العويس بالشكر والتقدير لأولياء الأمور للتعاون الكامل بهدف إنجاح برنامج التدريب عن بعد، وأثنى على جهود المدربين والإداريين ومركز إسعاد المتعاملين لتوفير ظروف نجاح البرنامج وتحقيقه للأهداف المرسومة.

وأكد العويس أن اللجنة الفنية برئاسة طارق جمعة السويدي بحثت برنامج التدريب عن بعد واعتمدته مطلع العام الحالي كأسلوب حديث يساعد على نشر ثقافة اللعبة وتوفير الجهود أثناء إجراء اختبارات الأحزمة وأثناء إقامة ورش العمل المشتركة بين المركز الرئيسي للنادي في الجزات ومختلف المراكز التي ترتبط فنياً به وغالبيتها في المنطقتين الوسطى والشرقية.