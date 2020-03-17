شكرا لقرائتكم خبر عن دوالا والرباط تستضيفان نهائي الأبطال وكأس الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أمس ، اختيار مدينة دوالا الكاميرونية لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال 29 مايو المقبل ، ومدينة الرباط لنهائي كأس الاتحاد (الكونفدرالية) 24مايو المقبل.
وسيكون هذا الموسم الأول الذي تختتم فيه المسابقتان بمباراة نهائية واحدة بدلاً من دور نهائي من ذهاب وإياب، وذلك بموجب قرار اتخذه الاتحاد القاري في صيف العام الماضي.
وأوضح «الكاف» في بيان، أنه اختار المدينتين بناء على تقييم أخذ في الاعتبار معايير عدة، منها البنى التحتية والإقامة والتجهيزات الطبية.
ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون في عام 2021 النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما سحب منها تنظيم نسخة 2019، ومُنح لمصر قبل أشهر قليلة من الموعد المقرر، على خلفية التأخر في أعمال البنى التحتية ومخاوف من الوضع الأمني.
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