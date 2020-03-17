شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى تؤجل مسابقاتها وتجهز ملفات عمومية 25 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى خلال اجتماعه أمس برئاسة سحر العوبد إيقاف النشاط الرياضي لأجل غير مسمى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين من فيروس «كورونا»، وتطبيقاً لتوجيهات الدولة في هذا الشأن. كما قرر المجلس خلال اجتماعه في مقره بدبي اعتماد التقرير المالي والإداري وذلك لعرضه على الجمعية العمومية يوم 25 مارس الجاري.

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