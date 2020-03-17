شكرا لقرائتكم خبر عن حجر صحي بالمنزل لمانجالا لاعب فالنسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الفرنسي الدولي إلياكيم مانجالا لاعب فالنسيا الإسباني، إنه واحد من خمسة أشخاص من لاعبي وطاقم الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس «كورونا».
ومنذ أول أمس الأحد، أصبح إيزيكيل جاراي زميل مانجالا في فالنسيا، أول لاعب في الدوري الإسباني تثبت الفحوص إصابته بالفيروس الذي أشاع الفوضى والذعر في شتى أنحاء العالم.
وقال مانجالا عبر «تويتر»: عرفت أن نتيجة فحصي جاءت إيجابية، حالتي جيدة، ولم تظهر علي أية أعراض للفيروس؛ لكنني في عزل منزلي، ومنفصل عن أسرتي. علمت أنه من الممكن أن يكون الشخص حاملاً للفيروس من دون أن تظهر عليه أية أعراض، ولهذا أنصح الجميع باتباع تعليمات العزل؛ تجنباً لمخالطة الآخرين قدر المستطاع حتى وإن شعروا أن حالتهم جيدة.
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