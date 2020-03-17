شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: لاعبو الزمالك أبطال وامتلكوا قلبًا قويًا أمام الأهلي في السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن لاعبي الأبيض أبطال بعدما نجحوا في تحقيق لقبين خلال 4 أيام وهما السوبر المحلي والأفريقي وكذلك التأهل الي الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون خلال لقائه في برنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور على قناة الزمالك: لاعبو الزمالك أبطال خاصة انهم اجتازوا مباريات صعبة في أيام معدودة واقتنصوا لقب السوبر الأفريقي من أنياب الترجى المنافس القوى وكذلك بطولة السوبر المحلى على حساب فريق الأهلى المحترم، وأضاف الفرنسي أن لاعبي الفريق الأبيض امتلكوا قلبا قويا تفوقوا به الأهلى بركلات الترجيح في كأس السوبر خاصة أن المارد الأحمر كان مرشحًا للفوز حسب ما كانت تشير التوقعات.

أكد كارتيرون إن فريق الزمالك يستحق لقب السوبر الأفريقي عن جدارة واستحقاق لاسيما أن الترجى التونسى توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسمين متتالين وكذلك لقب السوبر المحلى من أنياب فريق الأهلى المحترم.

من ناحية أخرى حرص الفرنسي كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لاعبي الفريق من عدة الأمور خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى المصرى التى تمتد إلى 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا.

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جاءت بداية تحذيرات كارتيرون بضرورة اتباع لاعبى الزمالك لكل التعليمات الطبية الصادرة لهم من جانب محمد أسامة طبيب الفريق بشأن تجنب فيروس كورونا والمحافظة على صحتهم جيدًا إلى جانب ضرورة ممارسة التدريبات الرياضية فى المنزل لتجنب زيادة أوزانهم خلال فترة الراحة مطالبًا اللاعبين بضرورة خوض تدريبات بدنية.

كما طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة استغلال الفترة الحالية للعودة بصورة أفضل حيث يراها متنفس لهم من أجل الابتعاد عن الضغوطات التى شهدتها الفترة الماضية من منافسات متتالية فى مختلف البطولات للعودة بأفضل صورة عقب استئناف النشاط، بعدما قام مجلس النادى الأبيض بإغلاق مقره من أجل العمل على تعقيمه بأفضل صورة فى بداية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على صحة الأعضاء من فيروس كورونا.

وقرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، غلق مقر النادى لمدة أسبوع، على أن يصرف لاعبو الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم يوم الأحد المقبل، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.