الامارات | وفاة المدرب الإسباني غارسيا عن عمر 21 عاما بعد إصابته بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المدرب الإسباني غارسيا عن عمر 21 عاما بعد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى فريق ملقا الإسباني لكرة القدم، امس الاثنين، مدرب فريق أشبال "أتلتيكو بوتادا ألتا" بمدينة ملقا، الشاب فرانسيسكو غارسيا، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وعبر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن تعازيه لأسرة المدرب الشاب غارسيا وأصدقائه.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن غارسيا البالغ من العمر 21 عاما، والذي عمل كمدرب لفريق أشبال أتلتيكو بوتادا ألتا بمدينة ملقا، توفي متأثرا بإصابته بكورونا.
وأشارت إلى أن المدرب الإسباني تم تشخيص حالته بأنه يعاني من سرطان الدم مع إصابته بأعراض كورونا، مشيرة إلى أنه لم ينجح في مقاومة الفيروس.
ونوهت أن غارسيا هو الضحية السابعة للوباء في إقليم الأندلس، موضحة أنه الأصغر سنا من بين الآخرين الذين هم في السبعينيات والثمانينيات.
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