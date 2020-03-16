شكرا لقرائتكم خبر عن رعب فى أندية الدورى الألمانى من إلغاء البطولة والتسبب فى خسائر فادحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخشى أندية الدورى الألمانى إلغاء المسابقات المحلية هذا الموسم، مما ينذر بخسائر مالية فادحة لجميع الأطراف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية، فإن توقف منافسات البوندسليجا بسبب تفشى فيروس كورونا فى البلاد، قد يتسبب فى استنزاف خزائن الأندية، وأفادت الصحيفة بأنه حال إلغاء الموسم وعدم استئنافه، فإن أندية البوندسليجا ستخسر حوالى 750 مليون يورو.

وبالنظر إلى عوائد البث التليفزيونى فقط، فإن عدم إذاعة الجولات الـ9 المتبقية فى البوندسليجا، سيسبب خسائر تبلغ حوالى 370 مليون يورو.

كان كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لبايرن ميونيخ، ونظيره فى بوروسيا دورتموند، هانز يواكيم فاتسكه، قد حذرا بالفعل من عواقب إلغاء الموسم على كافة الأندية.

ودعت رابطة كرة القدم الألمانية لاجتماع ممثلى الأندية الـ36 المحترفة، لمناقشة الوضع الراهن، من أجل التوصل لقرار حاسم بشأن الأزمة الحالية.

وهناك خسائر أخرى محتملة بمئات الملايين قد تنتج عن خسارة حقوق الرعاية وأموال بيع التذاكر، وهى أسباب كافية لجعل مكاتب مجالس إدارات الأندية فى جميع أنحاء ألمانيا يسودها التوتر فجأة.

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وقال ألكسندر فيهرلى، المدير الإدارى لنادى كولون، عضو رابطة الدورى الألمانى «إنها قيمة كبيرة، نحن أيضا مؤسسة أعمال، نحن نادى كرة قدم ولكن بالتأكيد أيضا هناك عامل اقتصادى». وأضاف «من خلال هذا فهى نقطة مأساوية فى البوندسليجا، لكن من المهم جدا أن نبقى هادئين».

ووفقا لفاتسكه فإن اجتماع رابطة الدورى الألمانى العام فى فندق بمطار فرانكفورت أكثر من مجرد الخطوات الأولى فى التعامل مع «الأزمة الكبرى» لكرة القدم الألمانية للمحترفين.

وأشار إلى أن إيجاد السبيل الأفضل لإنهاء الموسم بحلول 30 يونيو على أقصى تقدير يأتى كأولوية، لكن الأمر قد يتخطى هذا بكثير لأنه فى أسوأ الحالات قد تمتد هذه الآثار إلى الموسم المقبل. وأوضح فاتسكه «هناك أمل بأن تكون أندية البوندسليجا قد حققت قدرا من المال فى الأعوام القليلة الأخيرة يكفى لنجاة الجميع من هذه الأزمات». من جانبه قال رومينيجه «إذا لم تكن هذه الأموال قد تحققت فإن التوقعات تشير إلى معاناة الأندية الصغيرة والمتوسطة من صعوبات مالية».

هناك اتجاه لاستئناف البوندسليجا مطلع إبريل بعد فترة التوقف الدولى المقبلة، لكن هذا الأمر ربما يتطلب إقامة المباريات بدون جمهور، هذا الأمر قد يرضى القنوات التليفزيونية الناقلة للمباريات لكنه بالتأكيد سيغضب الجماهير.

ستكون هناك قضايا رياضية عالقة حال تقرر إلغاء البوندسليجا، حيث إن 75 بالمائة من الأصوات ستكون كافية لإرساء الأمر على ماهو عليه، لكن فى هذه الحالة فإنه لن يتم التعرف على بطل ألمانيا لعام 2020.

أيضا ستكون هناك حاجة لأغلبية الأصوات من أجل زيادة عدد فرق البوندسليجا لتجنب أى أسئلة صعبة تخص مسألة الصعود والهبوط، لكن من غير المتوقع اتخاذ قرارات فى هذا الصدد خلال الساعات القليلة المقبلة.