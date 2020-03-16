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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يويفا سيعلن تأجيل اليورو غداً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) سيعلن غدا الثلاثاء، تأجيل بطولة أوروبا 2020؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن البطولة سيتم تأجيلها للسماح لمسابقات الدوري المحلية باستكمال موسمها، وتفادي خسائر مالية كبيرة.
وكان من المفترض أن تقام البطولة منتصف العام الحالي في 12 مدينة أوروبية وقد يمثل تأجيل اليورو الحل الأمثل للسماح باستكمال الدوريات الكبرى وبطولات الأندية الأوروبية المتوقفة.
وحقق منتخب البرتغال لقب النسخة الأخيرة من البطولة بعد فوزه على نظيره الفرنسي في النهائي الذي أقيم بالعام 2016.
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