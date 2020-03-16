يويفا سيعلن تأجيل اليورو غداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) سيعلن غدا الثلاثاء، تأجيل ​بطولة أوروبا 2020​؛ بسبب تفشي ​فيروس كورونا​.



وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن البطولة سيتم تأجيلها للسماح لمسابقات الدوري المحلية باستكمال موسمها، وتفادي خسائر مالية كبيرة.

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وكان من المفترض أن تقام البطولة منتصف العام الحالي في 12 مدينة أوروبية وقد يمثل تأجيل اليورو الحل الأمثل للسماح باستكمال الدوريات الكبرى وبطولات الأندية الأوروبية المتوقفة.

وحقق منتخب ​البرتغال​ لقب النسخة الأخيرة من البطولة بعد فوزه على نظيره الفرنسي في النهائي الذي أقيم بالعام 2016.