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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفانتينو: اطالب الاتحادات الوطنية اتباع التوصيات لعرقلة انتشار الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إن مؤسسته تطالب جميع الاتحادات الوطنية بنشر إجراءات الوقاية المقترحة من منظمة الصحة العالمية لتجنب انتشار فيروس كورونا، مطالبا بتوحيد الجهود للتعامل مع تأثير الوباء على اللعبة.
وخلال تصريحات له، قال إنفانتينو: "اطالب الاتحادات الوطنية اتباع التوصيات لعرقلة انتشار الفيروس".
واضاف: "وسط هذه الظروف يجب أن نظهر قوتنا أمام الجميع لحماية الجمهور واللاعبين والمدربين وكل شخص على صلة برياضتنا الجميلة والأهم أن تتخذ سلطات كرة القدم كل الإجراءات المطلوبة لتجنب انتشار الفيروس على نطاق أوسع".
يذكر ان معظم الدوريات كانت قد توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا وإذا قرر اليويفا تأجيل بطولة أوروبا إلى 2021 ربما يتسبب هذا في خلاف مع الفيفا وخططه في توسيع كأس العالم للأندية.
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