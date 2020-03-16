- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إدارة برشلونة تنتظر حسم قرار تير شتيغن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أن المفاوضات بين إدارة برشلونة والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، تتقدم بشكل ملحوظ، حيث يرغب كلا الطرفين في التجديد.
وأوضحت الصحيفة: "برشلونة عرض على تير شتيغن عقدًا جديدًا حتى صيف 2024، حيث ينتهي عقده الحالي في 2022 مشيرة إلى أن النادي الكتالوني سيقدم راتبًا سنويًا بقيمة 6.3 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت الإضافية".
وأكدت أن الحارس الالماني يدرس العرض حاليًا مع وكلائه، ولم يكشف عن قراره النهائي حتى الآن.
ووقع الخلاف بين الطرفين بسبب المطالب المالية للحارس، الذي يعتبر أنه يستحق أعلى راتب.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة برشلونة تنتظر حسم قرار تير شتيغن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.