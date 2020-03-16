إدارة برشلونة تنتظر حسم قرار تير شتيغن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أن المفاوضات بين إدارة ​برشلونة​ والحارس الألماني ​مارك أندريه تير شتيغن​، تتقدم بشكل ملحوظ، حيث يرغب كلا الطرفين في التجديد.



وأوضحت الصحيفة: "برشلونة عرض على تير شتيغن عقدًا جديدًا حتى صيف 2024، حيث ينتهي عقده الحالي في 2022 مشيرة إلى أن النادي الكتالوني سيقدم راتبًا سنويًا بقيمة 6.3 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت الإضافية".

Advertisements

وأكدت أن الحارس الالماني يدرس العرض حاليًا مع وكلائه، ولم يكشف عن قراره النهائي حتى الآن.

ووقع الخلاف بين الطرفين بسبب المطالب المالية للحارس، الذي يعتبر أنه يستحق أعلى راتب.