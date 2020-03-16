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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرة التونسية تتأجل الى اجل غير مسمى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
اعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل جميع المباريات الى اجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا.
ونشر الاتحاد بيانا رسميا تحدث فيه عن القرار الذي اتخذ بناءا على مشاورات مع وزارة الصحة.
وجاء في البيان:" "تقرر بصفة رسمية تأجيل كل مباريات كرة القدم إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه من قبل مؤسسات الدولة".
وأضاف الاتحاد: "نشير في السياق ذاته إلى أن حضور الجمهور من عدمه في مقابلات كرة القدم في مسابقتي البطولة والكأس في الظرف الأخير الذي عاشته والمتعلق بفيروس كورونا، يرجع بالنظر أساسا لهياكل الدولة ومؤسساتها التي بحوزتها كل المعطيات ذات الصلة بالموضوع".
واشار الاتحاد الى انه منذ اللحظة الاول قد عم على اتخاذ الاجراءات المناسبة بما يتلاءم مع الوضع العام ومصلحة البلاد العليا.
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