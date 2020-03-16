كلوب: فكروا في صحتكم اولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ​ليفربول​ الانكليزي على منصة نشر الصور انستغرام رسالة جديدة من المدرب ​يورغن كلوب​ الى الجماهير.



وقال المدير الفني للريدز في رسالته:" رسالة الفريق إلى جماهيرنا تتعلق فقط برفاهيتهم، فكروا في صحتكم اولا، لا تخاطروا".

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واضاف الالماني:" فكروا في الأشخاص الضعفاء في مجتمعنا وتعاطفوا معهم بقدر الإمكان، يرجى الاعتناء بأنفسكم وانتبهوا لبعضكم البعض".

واختتم كلوب رسالته:" "لن تسير لوحدك ابدا" الذي يعد الشعار التاريخي لنادي ليفربول.

وشهد الدوري الانكليزي توقفا بسبب انتشار المرض الامر الذي جعل مصير اللقب مجهولا حتى اللحظة.

ويحتل الريدز صدارة الترتيب حيث كان يتطلع النادي الى حصد اول بطولة دوري له بعد غياب دام 30 عام.