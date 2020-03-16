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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديتمار هوب: لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزًا في الخريف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
المح ديتمار هوب مالك نادي هوفنهايمالألماني الى ان لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزاً في الخريف.
واثار فيروس كورونا المستجد الهلع في النفوس، وأصاب أكثر من 168 ألف شخص على الكرة الأرضية، وتسبب في موت ما يزيد عن 6600 إنسان، وفي هذه الأثناء، يقضي العلماء ساعات طويلة من العمل المتواصل في مختبرات شركة CureVAC الألمانية، للوصول إلى نتائج سريعة بشأن اللقاح القادر على تخليص العالم من فيروس كورونا.
يذكر ان ديتمار هوب هو المستثمر الرئيسي في CureVac الشركة المختصة في تطوير علاجات ضد السرطان، والأمراض النادرة، واللقاحات الوقائية.
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