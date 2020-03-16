بايرن ميونيخ يلغي تدريباته غدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

اعلن نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني عن الغاء الحصة التدريبية المقررة غدا بسبب فيروس كورونا.

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ونشر النادي البفاري خبر الالغاء عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت حيث اشار النادي الى ان التدربات قد الغيت وان اللاعبين قد حصلوا على بعض الانظمة لتنفيذها في المنزل.

هذا وكان انتشار فايروس كورونا في المانيا قد تسبب في اعلان الهيئة الادارية للدوري الالماني تعليق المنافسة حتى 2 نيسان.

ويتبع عدد من الاندية الاوروبية برامج التدريب المنزلية للاعبين من اجل الحفاظ على سلامتهم وابعادهم عن خطر الاصابة بالمرض.