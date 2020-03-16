فيفا يدرس أزمة إنتهاء عقود اللاعبين قبل إختتام الدوريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

ينكب ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ على دراسة تأثير إيقاف الدوريات في الوقت الحالي بسبب ​فيروس كورونا​ على عقود اللاعبين التي ستنتهي في الصيف المُقبل.



ويواجه اللاعبون الذين ستنتهي عقودهم في حزيران المقبل مشكلة كبيرة، نظرًا لعدم معرفة متى ستنتهي النسخ الحالية من الدوريات.

وسرت أقاويل عن إمكانية انتهاء الدوريات في شهر تموز المُقبل، وهو ما اللاعبين الذين سيصبحون بلا عقود أنان أزمة، وكذلك للأندية نظرًا لتأثر صفوفهم حال رحيل اللاعبين عند انتهاء عقودهم.

Advertisements

ولم يعرف بعد عما إذا كان موسم الانتقالات الصيفي المُقبل سيبدأ في موعده المعتاد كل عام، أم أن ذلك سيتأثر أيضًا بفكرة تأجيلات الدوريات وتفشي كورونا.

وصرح المتحدث باسم فيفا لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "نحلل الوضع الحالي والتأثير المحتمل لما يحدث الآن على جميع مجالات كرة القدم، بما في ذلك عقود اللاعبين".

وتابع: "ستتوفر المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

وهناك عدة لاعبين في الدوري الممتاز ستنتهي عقودهم في حزيران المقبل، مثل ثنائي ​تشيلسي​ ويليان وأوليفيه جيرو، ولاعب مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش، ونجم ​توتنهام​ يان فيرتونغين.