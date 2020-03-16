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مدرب ووهان الصيني: الإسبان عدونا فيروسات تمشي على قدمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

شكا المدير الفني لنادي ووهان الصيني لكرة القدم، الإسباني خوسيه جونزاليس، من الطريقة التي عومل بها فريقه خلال فترة إقامته في إسبانيا.

وكانت بعثة الفريق الصيني قد وصلت إلى إسبانيا نهاية يناير الماضي، حيث اضطروا إلى البقاء هناك لفترة أطول مما كان مخططا له بسبب انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن مدينة ووهان، البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، هي المصدر الذي انطلق منه فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وقبل وقت قصير من مغادرة فريقه إلى الصين، قال جونزاليس إنه عندما وصل الفريق إلى إسبانيا، صار ينظر إلى اللاعبين على أنهم فيروسات تمشي على قدمين.

وعن سفر فريقه قبل ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حالة الطوارئ في البلاد بسبب فيروس كورونا، قال جونزاليس: إنه كان لديه حدس بحدوث شيء كهذا.

وأوضح جونزاليس أن فريقه لن يعود إلى ووهان المغلقة بل إلى العاصمة

بكين، وقال «المهم بالنسبة لنا بالدرجة الأولى بعد الوصول هو الحجر، وهو كما يحدث مع كل شخص يصل إلى بكين، بالتأكيد سنشعر في الصين بأمان أكثر من إسبانيا، والأعداد في الأسبوع الماضي تتحدث عن 12 إصابة جديدة فقط، أغلبها في ووهان».

ومن المنتظر أن يبدأ الدوري الصيني الممتاز مطلع مايو المقبل، وقال جونزاليس إن اعتباراته في العودة استندت إلى عنصر التوقيت، وأضاف «عندما نعود الآن ونجتاز الحجر الصحي لمدة أسبوعين، سيكون لدينا شهر للاستعداد لبداية الدوري».