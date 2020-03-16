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«شنب الكويكبي» رسالة توعوية بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

تنافست أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كيفية توعية الرياضيين بصفة عامة وجماهيرها بكيفية الحد من انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تعليق النشاط الرياضي من أجل سلامة الرياضيين.

ونشطت الأندية دورها الاجتماعي والتثقيفي من خلال رسائل متتالية عبر مواقعها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومراكزها الإعلامية، حيث عمل كل منها على توجيه عدد من الرسائل التوعوية والإرشادية في كيفية التعامل مع المرحلة ومتطلباتها فيما يخص فيروس كورونا، تضامنا مع الجهود الحثيثة التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعريف بخطر هذا الوباء الذي اجتاح العالم أجمع، كما عملت أندية أيضا بينها الأهلي والحزم على توجيه رسائل بأصوات عدد من نجوم الأندية عبر مقاطع فيديو بثت من خلال مواقعها الرسمية، حيث حظيت بمتابعة وتفاعل كبيرين.

وانتهج الاتفاق خطا مختلفا عندما بث رسائل عبر رسوم كارتونية لعدد من نجومه تضمنت تحذيرات وما يجب فعله، أجملها جاء في صورة نجم الفريق محمد الكويكبي المعروف بلقب (الشنب)، حيث كتبت تحت صورة له «خل الشنب.. لا تلمس وجهك»، كتجسيد لواحد من التحذيرات الكثيرة التي حثت عليها وزارة الصحة المواطنين والمقيمين لتجنب انتشار الفيروس.