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الرائد يطالب طاقمه الفني بعدم العودة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

طالبت إدارة نادي الرائد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة بيسنيك هاسي بالتريث في العودة إلى السعودية بعد أن منحته إجازة قبل قرار تعليق النشاط الرياضي، وذلك لحين معرفة القرار النهائي بشأن معاودة الأنشطة الرياضية واستمرارها من عدمه بعد تفشي فيروس كورونا.

وكانت إدارة النادي منحت الطاقم الفني إجازة قصيرة بعد نهاية مباراة الفريق أمام النصر الأربعاء الماضي في الجولة الـ22، حيث كان من المقرر أن يعود المدير الفني بيسنيك هاسي إلى بريدة قبل صدور قرار تعليق الطيران بساعات.

على صعيد آخر قادت تداعيات فيروس كورونا وقرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية مؤسس ورئيس جمعية الوفاء الهلالية، لاعب الهلال الأسبق سلطان بن نصيب، لإلغاء الحفل التكريمي الذي كان مقررا إقامته أمس بالرياض لتكريم نجوم الفريق القدامى محمد عبدالهادي الشهير بـ»أبوحطبة»وبداح القحطاني وعبدالرحمن الفحيل وعبدالله العمار وحسين البيشي.