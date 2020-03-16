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الفيحاء يستعين بحارسه لتوعية جماهيره

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

اختار مجلس إدارة نادي الفيحاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، الأردني عامر شفيع لتوجيه عدد من النصائح لجماهير ناديه وجماهير الكرة السعودية، حول طرق الوقاية وتفادي الإصابة بفيروس كورونا (كونفيد19-).

ونصح شفيع في فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي في تويتر، الجماهير بضرورة البقاء في المنزل والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا في مناطق عديدة حول العالم.