شكرا لقرائتكم خالد الغندور: أعطوا الدورى للأهلى بس كلنا نعيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامى خالد الغندور بمنح لقب الدورى هذا الموسم للأهلى مؤكدا أن صحة المصريين بعد انتشار فيروس كورونا فى العالم أفضل من كرة القدم والألقاب والبطولات. أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك: أعطوا الدورى للأهلى بس كلنا نعيش وربنا يحمينا من كورونا". قال خالد الغندور إنه ليس لديه ادنى مشكلة في تتويج الأهلى بالدورى المصرى ولكن ما يهمه صحة المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم. Advertisements تابع :" لو قالولى الأهلى ياخد الدورى هقول مع ألف ستين سلامة الأهم صحتنا يا جماعة وبعض المتعصبين اللى بيحسبوها أهلى وزمالك دول ما يعرفوش يعنى ايه فيروس كورونا

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