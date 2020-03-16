شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبحث مع محمد غريب ترتيب دوري مراكز الشباب للكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل محمد غريب المسئول عن تنظيم وإقامة دوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، في مكتبه بمقر الوزارة عصر اليوم الاثنين الدكتورة سحر عبد الحق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية، والدكتور عبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير كرة القدم النسائية، من أجل الإطلاع على اخر المستجدات والترتيبات لإنطلاق دوري مراكز الشباب للكرة النسائية.

واستعرض الاجتماع الثلاثي عدد الاندية التى من المقرر ان تشارك في دوري مراكز الشباب، بعد ان خاطب مسئول الوزارة 27 مديرية شباب، وتم ارسال موافقة مبدائية بمشاركة 46 فريقاً من 12 محافظة حتى الآن على ان يستكمل مخاطبة مراكز الشباب الاخرى، وتعميم خطاب المشاركة مجدداً للاستقرار على العدد النهائي الذي سيشارك في النسخة الاولى من دوري مراكز شباب الفتيات.

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و تم تحديد المرحلة السنية المقرر إشراكها، وهي من 16 عاماً وحتى 20 عاماً وطريقة شكل الدوري الذي تقرر ان يكون من دور واحد، وإقامة تصفيات بالإضافة الى إختيار عدد لاعبات الفريق، وعمل حملات إعلامية بصفة مستمرة لتشجيع الفتيات علي ممارسة كرة القدم، خاصة ان البطولة تنظم لأول مرة في تاريخ كرة القدم النسائية.

وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق، انها تسعى دوماً الى الازدهار بالكرة النسائية، خاصة في ظل التطور الرهيب الذي تشهده اللعبة منذ قدوم اللجنة الخماسية، بداية من الإهتمام الإعلامي وعودة المنتخبات الوطنية للمشاركات الدولية بعد غياب طويل.