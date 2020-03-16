تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ظهير شباب قسنطينة الجزائري

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جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل عرض نادي الزمالك للتعاقد مع حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "مسئولو الزمالك عرضوا على حسين بن عيادة الحصول على مبلغ 800 ألف دولار فى الموسم الواحد".
وأضاف: "اللاعب الجزائري، طلب زيادة المبلغ 100 ألف دولار عن كل موسم وذلك فى عقد لمدة ثلاثة مواسم".
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