شكرا لقرائتكم تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ظهير شباب قسنطينة الجزائري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل عرض نادي الزمالك للتعاقد مع حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "مسئولو الزمالك عرضوا على حسين بن عيادة الحصول على مبلغ 800 ألف دولار فى الموسم الواحد".

وأضاف: "اللاعب الجزائري، طلب زيادة المبلغ 100 ألف دولار عن كل موسم وذلك فى عقد لمدة ثلاثة مواسم".