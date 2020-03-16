شكرا لقرائتكم القيعي عن كورونا: الانسانية كانت تحتاج لهذا الاختبار بعد زيادة الشر في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي ، أنه لابد أن الجميع يتعامل بحرص مع انتشار فيروس كورونا ، مشيراً إلي أن الانسانية كانت تحتاج لهذا الأختبار بعد زيادة الشر في العالم خلال الفترة الأخيرة .

وأشار القيعي في تصريحات لبرنامج ملك وكتابة علي قناة الأهلي ، إلي أنه يجب الالتزام بالقرارات التي قررها دكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الأحترازية للحد من انتشار الفيروس ، مؤكدا أن النادي الأهلي يتعامل مع أزمة هذا الفيروس بمنتهي الجدية من خلال توعية الأعضاء من خلال الندوات .

وكان اتحاد الكرة المصرى قد أعلن تعليق نشاط كرة القدم فى مصر لمدة 15 يومًا وذلك اعتبارًا من اليوم الاحد، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا.

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ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة المصري، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارة ووزير الشباب والرياضة فى مصر، فإنه تقرر تعليق النشاط الكروي.

وأوضح البيان أن القرار جاء أيضًا بناء على توصيات من اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة المصري.

ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

الجدير بالذكر، أن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن فى مؤتمر صحفي، إيقاف النشاط لمدة 15 يومًا لجميع الأنشطة الرياضية.