شكرا لقرائتكم نجم الأهلي: كارتيرون أفضل من فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مشير حنفي لاعب الأهلي السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أفضل من السويسري رينيه فايلر مدرب الشياطين الحمر.

قال حنفي في تصريحات اذاعية: كارتيرون حقق بطولتين ووصل لنصف نهائي دوري الأبطال، أرى انه افضل مدرب في مصر حاليا وافضل من فايلر"

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وانتقل بالحديث لمروان محسن مؤكدا انه لم يثبت جدارته في الاهلي رغم حصوله على فرص كثيرة.

واختتم حديثه بالإسادة بمستوى مصطفى محمد مهاجم الزمالك واصفا اياه "بالواعد"