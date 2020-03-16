شكرا لقرائتكم نجم الأهلي: كارتيرون أفضل من فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى مشير حنفي لاعب الأهلي السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أفضل من السويسري رينيه فايلر مدرب الشياطين الحمر.
قال حنفي في تصريحات اذاعية: كارتيرون حقق بطولتين ووصل لنصف نهائي دوري الأبطال، أرى انه افضل مدرب في مصر حاليا وافضل من فايلر"
وانتقل بالحديث لمروان محسن مؤكدا انه لم يثبت جدارته في الاهلي رغم حصوله على فرص كثيرة.
واختتم حديثه بالإسادة بمستوى مصطفى محمد مهاجم الزمالك واصفا اياه "بالواعد"
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