شكرا لقرائتكم كارتيرون: قلبت الطاولة على الجميع بعد فوزى على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إنه قام بتأهيل لاعبي الأبيض نفسيا قبل مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتي انتهت بتتويج أبناء ميت عقبة بركلات الترجيح.

أضاف كارتيرون خلال حلوله ضيفا عبى برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك إن وسائل الإعلام كلها كانت تتحدث عن أن الأهلى هو المرشح الأقوى للفوز موضحا أن هذا جميل أن يخالف التوقعات ويقلب الطاولة على الجميع.

Advertisements

أكد المدير الفني للزمالك النجاح في تسديد الركلة الأولى أمرا رائعا لافتا إلى أنه قام بتدريب اللاعبين جيدا على تنفيذ ركلات الترجيح موضحا أنه نفذ خطته بشكل جيد أمام الأهلى.

أوضح كارتيرون أنه لايوجد أسرارا في كرة القدم قائلا :" السر في الإرادة والعزيمة وروح الفريق والطاقم الفني".