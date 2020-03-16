شكرا لقرائتكم فايلر يستغل أجازة الأهلي لقضاء نزهة نيلية مع مرتجي وتوفيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل السويسري رينيه فايلر فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأول لمدة 6 أيام بسبب وقف النشاط الرياضي داخل مصر بسبب فيروس كورونا، في الخروج والتواجد بأحد الأماكن النيلية، رفقة الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مسئول التعاقدات

ونشر أمير توفيق صورة تجمعه مع فايلر ومرتجي عبر "ستوري" حسابه على موقع انستجرام.

و منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلرلاعبيه إجازة من التدريبات لمدة 6 أيام بعد انتهاء مران الفريق اليوم الاثنين، بحيث يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من يوم الأحد القادم.

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ويبحث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن آلية آمنة مع إدارة الأهلي لاستمرار تدريبات الفريق وعدم تجميدها بعد انتهاء الأجازة، وذلك بعد قرار اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإيقاف النشاط ومنع الأندية بمختلف الدرجات من إقامة مباريات ودية على مدار فترة التوقف الإجباري، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد فايلر أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبي على الفريق، فى الوقت الذى يخوض الأهلي مرانه بشكل طبيعى ظهر اليوم الاثنين قبل أن يتخذ جهاز الكرة قراراً بخصوص جدول الفريق خلال المرحلة المقبلة.